شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابة تمنع إبراهيموفيتش من المشاركة في اليورو 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد السويدي لكرة القدم اليوم السبت، غياب النجم زلاتان إبراهيموفيتش عن بطولة أمم أوروبا بسبب الإصابة، بعد أشهر من عودته من اعتزال اللعب الدولي.

ونشر الاتحاد السويدي على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي«تويتر»: «أبلغ زلاتان المدرب يان أندرسون أن إصابته ستحرمه من المشاركة في بطولة أمم أوروبا التي تقام هذا الصيف»

وأضاف المنشور: «زلاتان.. نتمنى أن نراك في الملعب قريبًا»

وكان إبراهيموفيتش قد تعرض لإصابة في الركبة خلال مباراة فريقه ميلان ضد يوفنتوس الأسبوع الماضي، وأفادت التقارير أنه سيحتاج إلى 6 أسابيع للتعافي حتى لو كان التدخل الجراحي غير ضروري.

وعاد صاحب الـ40 عاما لصفوف المنتخب السويدي للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم أواخر مارس الماضي، وتمنى أن يتواجد مع فريقه في اليورو.

ولم يضف إبراهيموفيتش أي أهداف للـ62 هدفا التي سجلها للمنتخب السويدي ولكنه لعب بشكل جيد ومرر عدة تمريرات حاسمة.

ويلعب المنتخب السويدي مع منتخبات إسبانيا وبولندا وسلوفاكيا في بطولة أمم أوروبا التي تبدأ 11 يونيو المقبل بعد أن تأجلت لمدة عام بسبب جائحة فيروس كورونا.