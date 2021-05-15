ريان يقود هجوم سيراميكا أمام سموحة

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن ضياء السيد المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة سموحة، ضمن الجولة الثانية والعشرين من عمر مسابقة الدوري العام

محمد يوسف

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