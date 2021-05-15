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ريان يقود هجوم سيراميكا أمام سموحة

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هشام أبو حديد 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن ضياء السيد المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة سموحة، ضمن الجولة الثانية والعشرين من عمر مسابقة الدوري العام

ويبدأ سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: رجب بكار- خالد صبحي- عبدالله محمود- أحمد محسن

خط الوسط: صالح جمعة- توني- كوامي بونسو- ميدو جابر- شريف دابو

خط الهجوم: أحمد ياسر

ويجلس على مقاعد البدلاء:

محمد جمال- محمود نبيل- محمد مسعد- أحمد غنيم- فابريس نجاه- رجب عمران- طارق سامي- وينفول كوبينا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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