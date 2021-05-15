شكرا لقرائتكم خبر عن نجم مان يونايتد يعود للسامبا بعد غياب عامين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اُستدعي المنتخب البرزايلي، فريد لاعب وسط مانشستر يونايتد، ضمن قائمة السامبا للمرة الأولى منذ عام 2018، وذلك قبل المباراتين المقبلتين أمام منتخبي الإكوادور وباراجواي بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وشارك فريد في 11 مباراة مع المنتخب البرازيلي الأول، كان آخرها المباراة الودية التي انتهت بالفوز على المنتخب السعودي 2- صفر قبل عامين ونصف.

وشارك فريد بشكل منتظم ضمن صفوف مانشستر يونايتد خلال الموسم الحالي، واستدعى ضمن قائمة من 24 لاعبا في المنتخب البرازيلي للمباراتين المقبلتين في تصفيات المونديال، وقال فريد، عبر حسابه على «تويتر»: «هو أمر مبهج للغاية أن أمثل منتخب بلادي مجددا. دائما ما أشعر بالفخر إزاء استدعائي.. لنمضي قدما مجددا!».