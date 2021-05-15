شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب كريستالا بالاس يرفض الاعتزال ويهاجم الإعلام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال روي هودجسون، مدرب كريستال بالاس، إنه لم يفكر بعد في الاعتزال، في الوقت الذي تحدثت فيه تقارير إعلامية، عن إمكانية مغادرته ناديه الحالي في نهاية هذا الموسم، وينتهي عقد هودجسون مدرب إنجلترا السابق في الصيف المقبل، بعد توليه المهمة الحالية في سبتمبر2017.

وقاد هودجسون (73 عامًا) كريستال بالاس لضمان الاستمرار في الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يحتل الفريق، المركز 13 برصيد 41 نقطة قبل آخر 3 جولات.

وأوضح هودجسون: «لم أفكر في الاعتزال في الوقت الحالي.. سأتحدث عن الاعتزال في وقت ما. لكني لا أتحدث عنه في الوقت الراهن».

وأكد هودجسون أنه لا يعترف بالتقارير الإعلامية التي تتحدث عن اعتزاله، أو قرب رحيله عن الفريق.