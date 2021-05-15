شكرا لقرائتكم خبر عن انفانتينو يؤكد على دعمه للكرة الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، عن سعادته بحضور اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكاف»، في رواندا اليوم السبت.

وقال إنفانتينو على هامش الاجتماع: «سعيد بالتواجد في رواندا فهي بلد جميل وسبق أن حضرت إلى هنا أثناء حملتي الانتخابية لرئاسة الفيفا وكانت وقتها تستضيف أمم أفريقيا للمحليين».

وتابع: «كرة القدم مدرسة نتعلم فيها كل تفاصيل الحياة وكيفية احترام بعضنا البعض ونتعلم فيها ثقافة الفوز والخسارة وتجعلنا أكثر قربًا من بعضنا».

وواصل: «نحن هنا اليوم من أجل مساعدة الكرة الأفريقية على التوهج في المرحلة المقبلة، وهذا أمر لا يتعلق بالقارة السمراء فقط، وإنما بالعالم كله».