شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطير إلى الدوحة لمواجهة نهضة بركان في السوبر الإفريقي بعد مباراة صنداونز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر الجهاز الفني للنادي الاهلي، بقيادة بيتسو موسيماني، على السفر من جنوب إفريقيا مباشرةً إلى العاصمة القطرية الدوحة، لمواجهة نهضة بركان في مباراة السوبر الإفريقي والمقررة يوم 28 من مايو الحالي.

ويتواجد الأهلي في جنوب إفريقيا الأسبوع المقبل لمواجهة صن داونز في إياب دور الثمانية لدوري رابطة الأبطال الإفريقي والتي يسعى الأهلي للفوز بها في إطار سعي نحو الاحتفاظ باللقب الإفريقي والفوز بالنسخة العاشرة للبطولة في تاريخه.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره صن داونز، بطل جنوب إفريقيا، في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم السبت على استاد الأهلي we السلام في ذهاب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

يدخل الأهلي مواجهة اليوم بحثًا عن الفوز في خطوة مهمة، في رحلة الدفاع عن لقب بطولته المفضلة، ومواصلة المشوار؛ لتعزيز الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب وحصد دوري الأبطال للمرة العاشرة في تاريخه.



ويتطلع الأهلي إلى تحقيق فوز كبير في مواجهة الليلة، ووضع قدمه في نصف نهائي البطولة، يمنح الفريق أفضلية قبل مواجهة الإياب الأسبوع المقبل بجنوب إفريقيا.

وكان الأهلي قد تأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال بعدما اجتاز مرحلة المجموعات في المركز الثاني بالمجموعة الأولى برصيد11 نقطة بثلاثة انتصارات وتعادلين وهزيمة واحدةـ نجح لاعبوه في تسجيل11هدفا؛ كأقوى خط هجوم في مرحلة المجموعات واستقبلت شباكه 5 أهداف.



فيما جاء صن داونز على قمة المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة من أربعة انتصارات وتعادل وهزيمة مسجلا 10 أهداف واستقبلت شباكه 4 أهداف.



وأعلن موسيماني المدير الفني للفريق قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز، وضمت كلاً من محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبيرـ وبدر بانون ومحمود وحيد وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف ـ وأليو ديانج ومحمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان وحسين الشحات وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهرـ ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي وأحمد نبيل كوكا.