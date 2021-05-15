شكرا لقرائتكم خبر عن سونيجو يهزم روبليف ويواجه ديوكوفيتش في نصف نهائي "روما للأساتذة" والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - روما - رويترز

فاز لورينزو سونيجو على المصنف السابع عالمياً الروسي أندريه روبليف السبت، ليواصل مسيرته الحالمة في بطولة روما للتنس للأساتذة، ويصبح أول إيطالي يتأهل لقبل نهائي البطولة منذ 14 عاماً، بعدما قلب تأخره بمجموعة إلى فوز بنتيجة 3-6 و6-4 و6-3.

وبعد فوزه قبل ذلك على بطل أمريكا المفتوحة النمساوي دومينيك تيم، وعلى المصنف السادس عالمياً سابقاً الفرنسي جايل مونفيس، أصبح سونيجو (26 عاماً) أول إيطالي يصعد لقبل نهائي البطولة منذ أن فعلها فيليبو فولاندري في 2007.

وقال سونيجو بعد الانتصار، إن "هذه هي البطولة المفضلة بالنسبة لي على مستوى العالم. لأنني هنا مع مواطني بلادي، لذا أنا سعيد للغاية بهذا".

وسيحظى سونيجو المصنف 33 عالمياً بدعم جماهيري كبير عندما يلتقي في قبل النهائي مع المصنف الأول عالمياً وعلى مستوى البطولة، الصربي نوفاك ديوكوفيتش في وقت لاحق السبت.

وتوقفت المباراة بين ديوكوفيتش ومنافسه ستيفانوس تيتيباس عندما كان اللاعب اليوناني متقدماً 6-4 و2-1 بسبب الأمطار يوم الجمعة، لكن ديوكوفيتش عوض تأخره وفاز 4-6 و7-5 و7-5 السبت، ليتأهل للدور قبل النهائي في البطولة للعام الثامن على التوالي.

وسيلتقي المصنف الثاني الإسباني رفائيل نادال مع الأمريكي رايلي أوبيلكا صاحب ضربات الإرسال القوية في المباراة الثانية لقبل النهائي.