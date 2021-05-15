شكرا لقرائتكم خبر عن سباق دلما التاريخي للمحامل الشراعية ينطلق الأربعاء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

المهيري: لا تراخي في تنفيذ الإجراءات الاحترازية

أعلن نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت عن تحديد الأربعاء المقبل موعداً لإقامة النسخة الرابعة من سباق دلما التاريخي للمحامل الشراعية فئة الـ60 قدماً، وذلك بعد التنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية والزلازل، كما أعلن النادي عن تحديد يومي الخميس أو الجمعة المقبلين كموعدين بديلين في حال تعثر إقامة السباق الأربعاء ووجود مستجدات على حالة الطقس.

ويقام مهرجان سباق دلما التاريخي الرابع برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، بتنظيم نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت بالشراكة مع لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي ومجلس أبوظبي الرياضي.

ويشارك في المنافسات 102 محمل شراعي من مختلف أنحاء الدولة يتنافسون على جوائز مالية بقيمة 25 مليون درهم وثلاث سيارات، وهي الأعلى في تاريخ سباقات التراث البحري، كما أن السباق هو الأطول في التاريخ، حيث تبلغ مسافته 125 كلم ويمر بسبع جزر من دلما حتى مدينة المرفأ.

وطالبت اللجنة المنظمة البحارة المشاركين وأطقم العمل بضرورة تقديم نتائج سلبية حديثة لفحص فيروس كورونا على أن لا تتعدى مدة النتيجة 48 ساعة في يوم السباق، وشددت اللجنة خلال تعليماتها للنواخذة على أنه لن يتم قبول أي شخص أو السماح له بدخول جزيرة دلما حال لم يقدم الفحوص المطلوبة، على نظام التسجيل الإلكتروني المعتمد من جانب نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت.

كما أكدت اللجنة أنها بدأت تسليم إجازات التفرغ للبحارة المشاركين من اليوم على أن تكون لمدة ثلاثة أيام من يوم 18 وحتى 21 من الشهر الجاري.

ومن المقرر أن تنتهي اللجنة الفنية من فحص المحامل المشاركة في السباق بعد غد للتأكد من اتباع الجميع للمواصفات الفنية المطلوبة في كل محمل، كما سيتم تركيب أجهزة التتبع في المحامل حرصاً من اللجنة على سلامة البحارة وتتبعهم في حال ضل أحدهم الطريق.

وأكد ماجد عتيق المهيري المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت أن العمل يسير بشكل جيد استعداداً لانطلاقة السباق التاريخي، وأشاد بالتعاون المثمر مع هيئة الإرصاد الجوية، مؤكداً أن الطقس يلعب دوراً رئيسياً في تحديد إمكانية إقامة سباقات المحامل الشراعية من عدمها.

وأعرب عن ثقته التامة في خروج السباق بالشكل الذي يليق به كونه السباق الأقوى والأطول والأكبر في تاريخ سباقات المحامل الشراعية من مختلف الجوانب سواء المسافة أو قيمة الجوائز المالية التي تبلغ 25 مليون درهم.

وشدد على أن اللجنة المنظمة تواصلت مع جميع البحارة المشاركين وطلبت منهم إتمام تقديم الفحوص الخاصة بفيروس كورونا المستجد على نظام التسجيل الإلكتروني، مشيراً إلي أنه لن يتم السماح لأي بحار بدخول جزيرة دلما في حال لم يقدم نتيجة فحص معتمدة على النظام، وأكد أنه لا تهاون في تنفيذ الإجراءات الاحترازية، لاسيما وأن صحة وسلامة المجتمع هي الأولوية القصوى لدى الجميع.