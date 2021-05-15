شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الجودو يستعد للمشاركة في بطولة العالم بالمجر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يواصل منتخب الإمارات للجودو استعداداته للمشاركة في بطولة العالم المقرر إقامتها في العاصمة المجرية بودابست خلال الفترة من 6 إلى 13 يونيو المقبل، والتي تسبقها اجتماعات الجمعية العمومية العادية للاتحاد الدولي للجودو في الثالث من يونيو في نفس المدينة بمشاركة ناصر التميمي أمين عام الاتحاد الإماراتي أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو.

وتقدمت حتى الآن للمشاركة في منافسات البطولة 110 دول، بإجمالي 567 لاعباً ولاعبة، من بينها 10 دول عربية هي الإمارات، والبحرين، والسعودية، والكويت، وقطر، ومصر، والأردن، والمغرب، ولبنان، واليمن.

وأوضح محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو أن منتخب الإمارات يشارك بلاعبين هما فيكتور سكرتوف الفائز بالميدالية البرونزية في وزن تحت 73 كجم في بطولة آسيا وأوقيانوسيا الكبرى للجودو، وبرونزية بطولة روسيا مؤخراً، واللاعب إيفان ريما رينكو المشارك في منافسات الوزن الثقيل تحت 100 كجم، والذي تغيب عن بطولة روسيا بناء على قرار مدرب الفريق الجديد المالديفي باكال فياسيسلاف لتأثره بإصابة طفيفة في الكتف، ما مكنه من الاستعداد الجيد لبطولة العالم في بودابست التي تأتى في ختام إعدادهما لدورة طوكيو للألعاب الرياضية الأولمبية التي تنطلق منافسات الحودو فيها 23 يوليو المقبل.