شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل سيراميكا وسموحة فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد سامى المدير الفني لفريق سموحة تشكيل فريقه الذى سيخوض مباراة سيراميكا ضمن مباريات الجولة الـ22 من بطولة الدورى المصرى الممتاز والتي ستقام على ملعب السويس.

وجاء تشكيل سموحة كالتالى:

في حراسة المرمى .. الهانى سليمان

في خط الدفاع .. شريف رضا ، رجب نبيل ، محمود البدرى ، أطهر الطاهر

في خط الوسط .. محمد نادى ، محمود عبد الحليم ، محمد كناريا

في الهجوم .. أحمد عبد القادر ، مصطفى فتحى ، عبد الكريم الوادى

بينما جاء تشكيل سيراميكا بقيادة ضياء السيد كالتالى :

في حراسة المرمى .. عامر عامر

في خط الدفاع .. رجب بكار ، خالد صبحى ، عبدالله محمود ، أحمد محسن

في خط الوسط .. محمد تونى ، صالح جمعة ، كوامى بونسو ، ميدو جابر

في الهجوم .. شريف دابو ، أحمد ياسر ريان

يحتل سيراميكا المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 9 مواجهات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبيه 28 هدفاً وتلقت شباكه 24 هدفاً.

فيما يحتل سموحة المركز الخامس برصيد 31 نقطة بعدما لعب 21 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 13 مباراة وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 31 هدف وتلقت شباكه 23 هدفاً.