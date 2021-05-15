شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سر "اللاصقة الحمراء" لحسين الشحات قبل مواجهة الأهلى وصن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتاد حسين الشحات، نجم النادى الأهلى، ارتداء لاصقة حمراء فى يديه ونزعها حينما يقرر الجهاز الفنى للمارد الأحمر استبداله فى المباريات، الأمر يبدو غريباً لدى الكثيرين ممن يكتفون بمتابعة الرياضة فقط دون ممارستها بشكل احترافى، حيث ظن معظمهم أنها موضة رياضية جديدة أو مجرد إكسسوارات رياضية كالتى تظهر على الساحة كل فترة.

وكشف مصدر طبى لـ"الخليج 365" سبب تلك اللاصقة التى ظهر بها أكثر من لاعب، مثل صلاح أمين لاعب النجوم وعلى الفيل لاعب الطلائع وأحدثهم حسين الشحات، مؤكداً أنها تعمل على تغيير قوة العضلات وتساعد على فتح مسار لسوائل الجهاز اللمفاوى، بجانب المساعدة على نقل الحمل وتوزيعه على العضلات لتخفيفه التركيز على مكان واحد باختصار هي "مدلك متحرك مع العضله في الملعب".

وأضاف المصدر، "تقوم اللاصقة بفتح مساحة بين العضلات والجلد بشد الجلد لأعلى قليلا ما يفتح مسافة كافية لتوسع الجهاز اللمفاوى المسؤول عن نقل فضلات عملية الأيض والمسؤولة عن الإرهاق فى العضلات بعيدا بشكل أكبر مما يزيد من قدرتها على العمل".



حسين الشحات

وأوضح المصدر أن "سبب وضع الرياضيين هذه الأشرطة الملونة التى تسمى "أشرطة كينيزو" ليس بسبب الأناقة أو زيادة جاذبيتهم على الشاشات مطلقاً، فهذه الشرائط الطبية تم اختراعها فى اليابان على يد الدكتور كينيزو، من أجل علاج آلام العضلات والمفاصل فى جميع أنحاء الجسم، ولا يتم وضع تلك الشرائط الطبية من قبل الأشخاص العاديين، بل توضع تحت إشراف أخصائي العلاج الطبيعي ومتخصصى علاج إصابات الملاعب، بالإضافة إلى جراحي العظام".

ويخوض فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى واحدة من أهم المحطات الصعبة فى مشوار حصد النجم الأفريقية العاشرة، عندما يلتقى مع صن داونز الجنوب أفريقى باستاد السلام فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

ويتعرض حسين الشحات، جناح النادى الأهلى، لانتقادات لاذعة من جمهور القلعة الحمراء فى الفترة الحالية، بداعى تراجع مستوى اللاعب وعدم القيام بمهام عمله بالشكل الأكمل، خاصة وإنه الجناح الطائر للجبهة اليمنى للأهلى وعلى عاتقه مهام هجومية تجعله محط أنظار الجميع.

الشحات الذى أعلن النادى الأهلى ضمه فى 6 يناير 2019 لمدة 4 سنوات ونصف قادمًا من العين الإماراتى، بعدما تنازل اللاعب عما يقارب الـ16 مليون جنيه لإتمام الصفقة، 6 منها من مستحقاته المتأخرة و10 ملايين عباراة عن نسبة إعادة البيع التى من المفترض أن يحصل عليها هو.

بعد تنازل حسين الشحات عن الملايين من أجل ارتداء قميص النادى الأهلى، الذى أكد فى أكثر من تصريح سابق له بأن الأهلى كان بمثابة حلم يسعى لتحقيقه بغض النظر عن كسب الملايين من وراء تحقيق حلمه.