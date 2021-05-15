شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يستدعى مصطفى محمد وعمر مرموش لمعسكر يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واتفق مسؤولو اتحاد الكرة، مع شوقى غريب على إقامة معسكر المنتخب فى شهر يونيو المقبل، استعداداً لخوض أولمبياد طوكيو فى شهر يوليو المقبل بعدما سادت حالة من الغموض حول مصير المعسكر بعد تأجيل تصفيات كأس العالم وتأجيل مباراتىّ منتخب مصر الأول أمام انجولا والجابون فى التصفيات المونديالية.

وأكد مسؤولو اتحاد الكرة أن فترة التوقف الدولى أو الأجندة الدولية لم يتم الغائها، ولكن ما تم تأجيله هو مباريات التصفيات المؤهلة لمونديال 2022 فقط لأسباب تسويقية.

ويخوض منتخبنا الأولمبى بقيادة مدربه شوقى غريب، منافسات أولمبياد طوكيو خلال شهر يوليو المقبل، بعدما تم تأجيلها لمدة عام بسبب جائحة فيروس كورونا، بعدما أوقعته القرعة، ضمن منافسات المجموعة الثالثة بجانب منتخبات الأرجنتين، إسبانيا وأستراليا.

ويبدأ منتخبنا الأولمبى مبارياته فى أولمبياد طوكيو بمواجهة نظيره منتخب إسبانيا يوم 22 يوليو، ثم يواجه منتخب الأرجنتين يوم 25 من نفس الشهر ويختتم مواجهاته بلقاء منتخب أستراليا يوم 28 يوليو.

وتقام مباريات منتخبنا الأولمبى فى الأولمبياد على ملعبين وهما ملعب "سابورو دومى"، والذى سوف يستضيف أول مواجهتين مع إسبانيا والأرجنتين، ويحتضن ملعب "مياجى" المباراة الثالثة والأخيرة أمام المنتخب الأسترالى.