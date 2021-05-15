شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التخطيط بالأهلي تفضل سفيان رحيمى على سيرينو خلال الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفضل لجنة التخطيط بالنادى الأهلى فكرة التعاقد مع المغربى سيفان رحيمى، نجم الرجاء المغربى، فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مقارنة بالأروجويانى سيرينو نجم صن دوانز بطل جنوب أفريقيا الذى كان هدفاً للمارد الأحمر طوال الفترة الماضية بناءً على رغبة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق. ويأتى تفضيل التعاقد مع رحيمى من جانب لجنة الأهلى لعدة عوامل على رأسها صغر سن نجم الرجاء المغربى صاحب الـ 24 عاماً بينما وصل سيرينو لعامه الحادى والثلاثين.

كما تفضل لجنة التخطيط فى الأهلى تكرار التعاقد مع لاعبين من شمال أفريقيا بعد نجاح التجربة فى السنوات الأخيرة، لاسيما بعد تألق التونسى على معلول الظهير الأيسر للفريق الذى أصبح أحد أهم النجوم فى التشكيلة الحمراء، بجانب المغربى بدر بانون مدافع الفريق الذى أثبت نفسه فى الأهلى سريعاً وحجز موقعاً بالتشكيلة الأساسية رغم قدومه فى بداية الموسم الجارى وهو مايعزز فرص التعاقد مع رحيمى عن صفقة سيرينو.

وترى لجنة التخطيط بالأهلى أن صفقة سفيان رحيمى قد تنتهى للأهلى مقابل 3.5 مليون دولار، بينما يطلب صن دوانز للاستغناء عن نجمه سيرينو للأهلى 5 ملايين دولار ما يعزز فرص التعاقد مع نجم الرجاء المغربى.

وبات سفيان رحيمى هدفاً للأهلى فى الميركاتو الصيفى المقبل لاسيما أن لاعب الرجاء المغربى يجيد اللعب فى مركزى الجناح الايمن والمهاجم الصريح بجانب إجادته اللعب فى الجناح الايسر وهى المراكز التى تعانى بقوة فى التشكيلة الحمراء.

وتوج سفيان رحيمى بلقب أفضل لاعب فى بطولة أفريقيا للمحليين كما شارك مع منتخب المغرب فى مباراة واحدة أمام موريتانيا بالتصفيات الافريقية، ويعد رحيمى من أبرز المواهب الصاعدة فى سماء الكرة العربية بعدما شارك مع الرجاء المغربى فى 26 مباراة وسجل عشرة أهداف وصنع ثمانية أخرى.