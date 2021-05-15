شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يجتمع مع الجهاز الطبي لمناقشة ملف المصابين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك جلسة خاصة خلال الساعات المقبلة مع محمد أسامة طبيب الفريق والجهاز الطبي لمناقشة ملف اللاعبين المصابين وتأهيل اللاعبين الذين يعانون من إصابات مختلفة في مقدمتهم عبد الله جمعة الظهير الأيسر.

وطلب كارتيرون من الجهاز الطبي تجهيز ملف عن كل لاعب وإصاباته ومواعيد عودة المصابين للتدريبات، من أجل وضع برامج تأهيل مناسبة للفترة المقبلة.

كما يعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك اجتماعًا مع جهازه المعاون غدًا لوضع برنامج إعداد الفريق لمباراتي طلائع الجيش والمصري المقبلتين في الدورى.

وسيحصل الجهاز الفني علي راحة اليوم علي أن يبدأ من الغد الإعداد لمباراة طلائع الجيش المقرر لها الخميس المقبل في الجولة الـ 23 من الدوري ومباراة المصري في الجولة الـ 24 من الدوري والتي ستقام عقب مباراة الطلائع بـ 4 أيام فقط.

ومن المنتظر أن يعود الفريق للتدريبات يوم الثلاثاء المقبل عقب الراحة التي حصل عليها الفريق 3 أيام بعد الفوز أمس علي انبي بثلاثة اهداف مقابل هدف في الجولة الـ 22 للدورى، ليحافظ الزمالك علي صدارة الدورى مؤقتا عن الأهلي الذي يتبقي له 3 مباريات مؤجلة بسبب المشاركات الأفريقية.

من ناحية أخرى يتمسك مسئولو نادي الزمالك، برفع الإيقاف المفروض على محمود عبد الرازق شيكابالا، صانع ألعاب الفريق لمدة مباراتين من جانب لجنة المسابقات باتحاد الكرة، رغم دخوله حيذ التنفيذ بالفعل منذ مباراة إنبي التي أقيمت مساء أمس الجمعة وغاب عنها الفهد الأسمر للإيقاف، ولكن يرغب النادي في رفع الإيقاف قبل مباراة طلائع الجيش المقرر لها الخميس المقبل بالدوري.

وينتهى إيقاف شيكابالا بعد مباراة الطلائع، حيث يحق له المشاركة في لقاء المصري البورسعيدي بعدها، لكن مسئولي الزمالك يرفضون تطبيق الإيقاف من الأساس لذا يتمسكوا بإلغاء العقوبة قبل انتهاء بإقامة مباراة الطلائع.

ويتقدم الزمالك بتظلم جديد ضد عقوبة شيكابالا بعد انتهاء أجازة عيد الفطر المبارك، وينوي مسئولو القلعة البيضاء، تصعيد الأمر لأقصي درجة ممكنة لإلغاء العقوبة ومساندة اللاعب في أزمته.