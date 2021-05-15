شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأحد 15 مايو 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها سيرينو محط أنظار إدارة وجماهير الأهلى فى مواجهة صن داونز الليلة، المطالب المادية تهدد ضم أحمد أيمن منصور للزمالك فى الصيف .

في إطار الصفقات المنتظرة للزمالك، ظهرت عقبة كبرى أمام التعاقد مع أحمد أيمن منصور، لاعب فريق بيراميدز، لتدعيم صفوف الفريق الأبيض، بعدما اشترط اللاعب تقاضي نفس راتبه الحالي مع بيراميدز حال انتقاله للأبيض وهو ما يبلغ قرابة 12 مليون جنيه ويعد هذا المبلغ بمثابة عقبة كبري أمام إتمام الصفقة، خاصة أن هناك اتجاه داخل الزمالك لتقليل الرواتب وترشيد النفقات.

سيرينو محط أنظار إدارة وجماهير الأهلى فى مواجهة صن داونز الليلة

تترقب جماهير الأهلى بشغف كبير، ظهور الأورجواياني جاستن سيرينو لاعب صن داونز الجنوب أفريقيا، في مواجهة فريقها الليلة في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما بات اللاعب أقرب للانتقال لصفوف المارد الأحمر في الانتقالات الصيفية المقبلة، أقرب من أي وقت مضى.

اللجنة الأولمبية: لا مبرر لتأجيل انتخابات الاتحادات.. والأندية تحتاج دراسة

أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية استبعادها تماماً صحة ما يثار حول تأجيل انتخابات الاتحادات الرياضية بسبب جائحة كورونا، كما تردد على مواقع التواصل الاجتماعى خلال الساعات الماضية.