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شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأحد 15 مايو 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها سيرينو محط أنظار إدارة وجماهير الأهلى فى مواجهة صن داونز الليلة، المطالب المادية تهدد ضم أحمد أيمن منصور للزمالك فى الصيف .
في إطار الصفقات المنتظرة للزمالك، ظهرت عقبة كبرى أمام التعاقد مع أحمد أيمن منصور، لاعب فريق بيراميدز، لتدعيم صفوف الفريق الأبيض، بعدما اشترط اللاعب تقاضي نفس راتبه الحالي مع بيراميدز حال انتقاله للأبيض وهو ما يبلغ قرابة 12 مليون جنيه ويعد هذا المبلغ بمثابة عقبة كبري أمام إتمام الصفقة، خاصة أن هناك اتجاه داخل الزمالك لتقليل الرواتب وترشيد النفقات.
سيرينو محط أنظار إدارة وجماهير الأهلى فى مواجهة صن داونز الليلة
تترقب جماهير الأهلى بشغف كبير، ظهور الأورجواياني جاستن سيرينو لاعب صن داونز الجنوب أفريقيا، في مواجهة فريقها الليلة في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما بات اللاعب أقرب للانتقال لصفوف المارد الأحمر في الانتقالات الصيفية المقبلة، أقرب من أي وقت مضى.
اللجنة الأولمبية: لا مبرر لتأجيل انتخابات الاتحادات.. والأندية تحتاج دراسة
أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية استبعادها تماماً صحة ما يثار حول تأجيل انتخابات الاتحادات الرياضية بسبب جائحة كورونا، كما تردد على مواقع التواصل الاجتماعى خلال الساعات الماضية.
صفقة صالح جمعة على مائدة باتريس كارتيرون لحسم انتقاله للزمالك
قرر مسئولو الزمالك إحالة ملف التعاقد مع صالح جمعة لاعب الأهلي السابق وسيراميكا الحالي، للفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، لمعرفة رأيه الفنى بخصوص إتمام الصفقة من عدمه بعد عرض اللاعب على النادى من جانب بعض وكلاء اللاعبين.
اتحاد الكرة يناقش مع شوقي غريب تأجيل معسكر المنتخب الأولمبى لـ6 يونيو
تناقش اللجنة التى تدير اتحاد الكرة مع شوقى غريب، المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى، تأجيل انطلاق معسكر الفراعنة المقبل الى يوم 6 أو 7 يونيو المقبل بدلا من 31 مايو، وفقا لمواعيد الأجندة الدولية، بحيث تستفيد الجبلاية بهذه الفترة فى إقامة عدد من مباريات مسابقة الدورى العام، حيث ترغب الجبلاية فى إنهاء المسابقة يوم 30 أغسطس المقبل.
الزمالك يتمسك بإلغاء إيقاف شيكابالا قبل مباراة الطلائع بالدوري
يتمسك مسئولو نادي الزمالك، برفع الإيقاف المفروض على محمود عبد الرازق شيكابالا، صانع ألعاب الفريق لمدة مباراتين من جانب لجنة المسابقات باتحاد الكرة، رغم دخوله حيذ التنفيذ بالفعل منذ مباراة إنبي التي أقيمت مساء أمس الجمعة وغاب عنها الفهد الأسمر للإيقاف، ولكن يرغب النادي في رفع الإيقاف قبل مباراة طلائع الجيش المقرر لها الخميس المقبل بالدوري.