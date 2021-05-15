شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكشف مصير صلاح محسن من مواجهة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الجهاز الطبي للأهلي، أن صلاح محسن مهاجم الفريق بخير ولا يعاني من أية إصابات أو أزمات صحية، موضحًا أن الأمر لم يتعدَ ارتفاع في درجة حرارة اللاعب أمس، الجمعة، لكن حالته استقرت حاليًا.

وأوضح الجهاز الطبي للفريق أن صلاح محسن خضع لمسحة طبية رفقة جميع لاعبي الفريق وجاءت نتيجتها سلبية ليتأكد عدم إصابة اللاعب أو غيره من الفريق بفيروس كورونا أو معاناته من أية أزمات صحية تُهدد مشاركته في لقاء صن داونز الليلة.

ويدخل الأهلى فى التاسعة مساء اليوم، السبت، واحدة من أهم المحطات الصعبة فى مشوار حصد النجم الأفريقية العاشرة، عندما يلتقى مع صن داونز الجنوب أفريقى باستاد السلام فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، وهى المباراة التى يخوضها المارد الأحمر بدوافع قوية لمواصلة التفوق والانتقام من الفريق الجنوب أفريقى الذى هزم الأهلى فى ربع نهائى دورى الأبطال نسخة 2019 بخماسية نظيفة بدورى الأبطال ويُطيح بالمارد الأحمر من البطولة قبل أن يعود بطل مصر ويُطيح بالفريق الجنوب أفريقى من نسخة 2020 ومن الدور ذاته قبل أن يواصل الأهلى رحلة التتويج باللقب الأفريقي.

وضم موسيمانى 25 لاعباً لقائمة الأهلى أمام صن داونز الليلة، وهم: محمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير وبدر بانون ومحمود وحيد وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هانى ومحمود متولى ورامى ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وأليو ديانج ومحمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان وحسين الشحات وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدى قفشة وناصر ماهر ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايى وأحمد نبيل كوكا.