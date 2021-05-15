شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أوراق رابحة يراهن عليها موسيمانى أمام صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعول الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى، المدير الفني للأهلى، على عدد من اللاعبين الذين يمثلون الأوراق الرابحة فى مباراة الفريق أمام صن داونز، المقرر لها التاسعة مساء اليوم، السبت، باستاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا هذا الموسم.

وتضم قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وبدر بانون ومحمود وحيد وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وأليو ديانج ومحمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان وحسين الشحات وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي وأحمد نبيل كوكا.

ويأتي على رأس اللاعبين الذين يعتمد عليهم موسيمانى أربعة نجوم هم:

محمد الشناوى

يمثل الشناوى صمام أمان للاعبي الأهلى، وكلما تواجد فى لقاء زرع الثقة فى نفوس زملائه، ويعتبر الحارس المتألق للأهلي من أهم الأوراق الرابحة التى يعتمد عليها الجنوب أفريقي موسيماني فى المباراة التى وصفها الكثيرون بالنهائى المبكر لأعرق وأعظم البطولات القارية.

الشناوى صاحب الـ 32 عاماً، شارك فى 27 مباراة بالموسم الجاري مع الأهلي فى مختلف البطولات، حافظ على نظافة شباكه فى 13 مباراة، بينما استقبل 18 هدفاً فى باقى المباريات.

وبلغ رصيد الشناوى من المباريات الدولية 22 مباراة مع المنتخب الوطني، وبشكل عام شارك الشناوي فى 237 مباراة بالدورى، حافظ على نظافة شباكه فى 101 مباراة، واستقبل 200 هدف.

مجدي قفشة

رجل القاضية كما يطلق عليه الجمهور دائما ما يكون حاضرا في المواجهات الكبيرة والحاسمة، مثلما حضر في نهائي النسخة الماضية ومنح الأهلى لقب الأميرة الأفريقية بالضربة القاضية التي جاءت قبل انتهاء المباراة بأربع دقائق فى مرمى الغريم التقليدي النادي الزمالك.

قفشه يعد أفضل صانع ألعاب ببطولة الدوري العام هذا الموسم، خاض مع الأهلي فى بطولة الدوري الممتاز حتى الآن 47 مباراة وأحرز خلالها 7 أهداف وصنع 13، فيما شارك اللاعب بمختلف البطولات في 75 لقاء وأحرز 13 هدفا وصنع 20 هدفا لزملائه.

وحقق قفشة مع الأهلي ثلاث بطولات حتى الآن هى الدوري الممتاز وكأس مصر ودوري أبطال أفريقيا وكذلك برونزية كأس العالم للأندية.

محمد شريف

لاشك أن وجوده في تشكيل الأهلى يمنح طمأنينة كبيرة للجماهير، محمد شريف هو مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي الذى ارتدى ثوب التألق مع الفريق الأحمر خلال المباريات الأخيرة، حيث أحرز اللاعب تسعة أهداف بمسابقة الدوري هذا الموسم، بشباك المصرى البورسعيدي وإنبي والزمالك والمقاولون العرب والاتحاد السكندرى وغزل المحلة.

ولعب محمد شريف دور البطولة فى لقاء القمة بالدور الأول حيث أحرز هدفي الفوز بشباك الزمالك فى القمة الأولى التى أقيمت مطلع شهر رمضان المبارك.

عمرو السولية

يمثل عمرو السولية صمام أمان الأهلي فى خط الوسط، وترتفع قيمته وأهميته فى مباراة صن داونز بسبب دوره المحوري فى إيقاف التمريرات القصيرة التي يعتمد عليها لاعبو بطل جنوب أفريقيا، فسيكون دور السولية من أهم الأدوار على أرض الملعب كقاطع للكرات.

كما يأتي دور آخر إضافي للسولية وهو التعامل مع الكرات العالية فى حال التغطية مع قلبي الدفاع في الهجمات المنظمة لصن داونز، لذلك يمثل وجوده أهمية قصوى وورقة رابحة لموسيماني لإيقاف خطورة سيرينو وزوانى في انطلاقاتهما من عمق الملعب.