شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. الاتحاد يهزم الطلائع بثنائية فى الدور الأول قبل مواجهة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق طلائع الجيش ضيفاً ثقيلاً على الاتحاد السكندرى فى التاسعة مساء اليوم، السبت، باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز فى مواجهة مثيرة للفريقين، يدخلها زعيم الثغر بعد التعادل السلبى مع إنبى بالجولة الأخيرة للمسابقة، فيما فاز الطلائع على غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدف في نفس الجولة.

وفي لقاء الدور الأول بين الفريقين، اقتنص فريق الاتحاد السكندرى ثلاث نقاط غالية بالفوز على طلائع الجيش بثنائية مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما يناير الماضي باستاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن مواجهات الجولة الخامسة للدورى.

تقدم أحمد سمير صانع ألعاب طلائع الجيش لفريقه بالهدف الأول فى الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول من ضربة جزاء، بينما تمكن الإيفوارى رزاق سيسيه من إدراك هدف التعادل لزعيم الثغر فى الدقيقة 40 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، وفى الدقيقة 90 نجح البديل الجامايكى روماريو في إحراز الهدف الثانى للاتحاد.

ويحتل طلائع الجيش المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة بعدما خاض 21 مباراة فاز في 7 مواجهات وتعادل في 5 لقاءات وخسر 9 مباريات وسجل لاعبوه 29 هدفاً وتلقت شباكه 23 هدفاًن فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز السابع برصيد 30 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز في 8 مواجهات وتعادل في 6 مباريات وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبوه 25 هدفاً وتلقت شباكه 26 هدفاً.