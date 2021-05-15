شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي وصن داونز الليلة فى دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى واحدة من أهم المحطات الصعبة فى مشوار حصد النجم الأفريقية العاشرة، عندما يلتقى مع صن داونز الجنوب أفريقى باستاد السلام فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

س: ما هو موعد وملعب مباراة الأهلي وصن داونز الليلة؟

ج:تقام مباراة الأهلي وصن داونز فى التاسعة مساء اليوم، السبت، باستاد السلام فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

س: كيف استعد الأهلي لمباراة الليلة أمام صن داونز؟

ج: الأهلي استعد جيداً لموقعة الليلة المرتقبة مع صن داونز من خلال التدريبات المكثفة ودخل الفريق معسكرا مغلقا قبل مباراة الليلة بـ48 ساعة، وتحدث موسيمانى عن عدة أمور فنية فى الفريق، أبرزها أخطاء الدفاع وإهدار الفرص وحذرهم من تكراها أمام الخصم الجنوب أفريقي.

س: ما هي قائمة الأهلي لمباراة صن داونز؟

ج: ضم موسيماني 25 لاعباً لقائمة الأهلي أمام صن داونز الليلة وهم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وبدر بانون ومحمود وحيد وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وأليو ديانج ومحمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان وحسين الشحات وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي وأحمد نبيل كوكا.

ج :شهدت قائمة الأهلي عود ناصر ماهر وجونيور أجاي، فيما خرج من القائمة أكرم توفيق وسعد سمير للإصابة.

س: ما هم أبرز الغائبين والعائدين لقائمة الأهلي أمام صن داونز؟