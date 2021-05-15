استدعاء مصطفى محمد ومرموش لمعسكر المنتخب الأولمبي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أرسل المنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب المدير الفني، استدعاءً رسمياً للثنائي مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي التركي، وعمر مرموش لاعب سانت بولي الألماني للتواجد في معسكر يونيو المقبل.

ويستعد منتخب مصر الأولمبي لخوض منافسات كرة القدم في دورة الألعاب "طوكيو 2020" يوليو المقبل.

ويتواجد المنتخب المصري في مجموعة تضم كلاً من الأرجنتين وإسبانيا واستراليا.

ووفقاً لما جاء في الموقع الرسمي لاتحاد الكرة، شوقي غريب أرسل استدعاء لمصطفى محمد ومرموش للتواجد في معسكر المنتخب المقبل في شهر يونيو.

ومن المقرر أن يستعد المنتخب خلال تلك الفترة قبل الإعلان عن القائمة النهائية للأولمبياد يوم 30 يونيو.