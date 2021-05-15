ليفاندوفسكي يُعادل الرقم القياسي لجيرد مولر في بوندسليجا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

نجح النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم نادي بايرن ميونيخ من إحراز هدفاً لفريقه في شباك فرايبورج، ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الألماني "بوندسليجا".

واستطاع ليفاندوفسكي من إحراز هدف تقدم فريقه في المباراة أمام فرايبورج في الدقيقة 26 عن طريق ركلة جزاء، نفذها المهاجم البولندي بنجاح.

ووصل ليفاندوفسكي إلى الهدف رقم 40 بالدوري الألماني هذا الموسم، ليعادل الرقم التاريخي للأسطورة جيرد مولر، كأكثر لاعب تسجيلاً للأهداف في موسم واحد بالبوندسليجا.

وكان جيرد مولر أسطورة بايرن ميونيخ يحمل الرقم القياسي لأكثر لاعب تسجيلاً للأهداف في موسم واحد بالدوري الألماني، عندما سجل 40 هدفاً في موسم (1871-1872).

وقد يتخطى ليفاندوفسكي رقم مولر، حيث لا تزال مباراة بايرن ميونيخ وفرايبورج جارية حتى هذه اللحظة، بالإضافة إلى تبقى مباراة اخرى للعملاق البافاري في الجولة الاخيرة يخوضها ضد أوجسبورج في 22 مايو الجاري.