السويد تعلن استبعاد إبراهيموفيتش من "يورو 2020"

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

أعلن الاتحاد السويدي لكرة القدم اليوم السبت غياب النجم زلاتان إبراهيموفيتش عن بطولة أمم أوروبا (يورو 2020) بسبب الإصابة بعد أشهر من عودته من اعتزال اللعب الدولي.

وغرد الاتحاد السويدي عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي:"أبلغ زلاتان المدرب يان أندرسون أن إصابته ستحرمه من المشاركة في بطولة أمم أوروبا التي تقام هذا الصيف".

وأضاف: "ارفع رأسك زلاتان، نتمنى أن نراك في ملعب كرة القدم مجددا قريبا".

وتعرض إبراهيموفيتش ، الذي يبلغ عامه الـ40 في أكتوبر المقبل، لإصابة في الركبة خلال مشاركته مع فريقه ميلان أمام يوفنتوس الأسبوع الماضي، وقد أفادت تقارير بأنه سيحتاج لستة أسابيع للتعافي حتى لو كان التدخل الجراحي غير ضروري.

وعاد إبراهيموفيتش، الهداف التاريخي للسويد، لصفوف المنتخب من أجل المشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس العام أواخر مارس الماضي وتمنى أن يتواجد مع الفريق في اليورو.

ولم يضف إبراهيموفيتش أي أهداف للـ62 هدفا التي سجلها للمنتخب السويدي ولكنه لعب بشكل جيد ومرر عدة تمريرات حاسمة.

ويلعب المنتخب السويدي مع منتخبات إسبانيا وبولندا وسلوفاكيا في بطولة أمم أوروبا التي تبدأ 11 يونيو المقبل بعد أن تأجلت لمدة عام بسبب جائحة فيروس كورونا.