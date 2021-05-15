"أرقام استثنائية".. ليفربول يحتفل بوصول صلاح لـ200 مباراة مع الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

نشر نادي ليفربول الإنجليزي أرقاما استثنائية لمحمد صلاح، لاعب الفريق؛ احتفالاً بوصوله للمباراة الـ200 بقميص الفريق.

احتفل صلاح بوصوله للمباراة الـ200 بقميص ليفربول بهدف في شباك مانشستر يونايتد في لقاء انتهى بفوز ليفربول4-2. وقال صلاح، في تصريحات بعد المباراة، إنه فخور بالوصول لهذا الرقم مع فريقٍ يحبه.

ومن خلال الموقع الرسمي لنادي ليفربول، تم سرد أرقام خاصة لصلاح على النحو التالي:

16،435 دقيقة لعب.

133

دقيقة لكل هدف في المتوسط.

المركز الـ12

في قائمة هدافي النادي.

98

عدد المباريات التي سجل فيها.

70

عدد الأهداف المسجلة على ملعب أنفيلد (في 96 مباراة).

37

هدفا سجلها أمام آنفيلد رود مقابل 33 هدفا أمام كوب.

50

مرة سجل فيها الهدف الأول في المباراة (38) أو الهدف الأول لليفربول أو عندما يكون المنافس قد سجل بالفعل (12).

3

عدد مرات تسجيل هاتريك.

4

المباريات في الدوري الممتاز ومباريات دوري الأبطال التي لم غاب عنها (من 195).

55

هدفًا سجلها في حراس مرمى مختلفين، واستقبل لوكاس فابيانسكي أكبر عدد من الأهداف (6).

69

هدفًا سجلها في الشوط الثاني مقابل 55 هدفا في الشوط الأول.

57

دقيقة واحدة

استغرقها لتسجيل الهدف الأول ضد واتفورد في أغسطس 2017.

44

عدد الأهداف التي سجلها في 2017-18، وهو أكثر موسم غزارة تهديفية له حتى الآن.

32

أهداف الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2017-18، وهو رقم قياسي في المنافسة في موسم من 38 مباراة

24

مباراة سجل خلالها في موسم 2017-18، وهو رقم قياسي للاعب ليفربول في موسم واحد.

94

نسبة الدقائق لكل هدف في 2017-18.

48

عدد الأندية التي لعب ضدها.

11

مباراة ضد كل من تشيلسي ومانشستر سيتي أكثر منافسين لعب أمامهما.

9

الأهداف التي سجلها ضد وست هام يونايتد (أكثر من أي منافس آخر).

65

عدد المباريات التي استغرقها لتسجيل 50 هدفًا (أسرع من أي لاعب في ليفربول).

70

عدد الأهداف المسجلة في أول 100 مباراة بالدوري (فقط روجر هانت سجل أكثر).

45

عدد المشاركات في دوري أبطال أوروبا.

26

عدد الأهداف بدوري أبطال أوروبا.

واحد من 14 لاعبًا فقط سجلوا أهدافًا لفريق الريدز في كل يوم من أيام الأسبوع.

3

عدد مرات الفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي.

2

عدد مرات الفوز بالحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

108

هي عدد الثواني في نهائي دوري أبطال أوروبا 2019، سجل الهدف الأول من ركلة جزاء.

94.12 ٪

نسبة النجاح من نقطة الجزاء (سجل 16 من 17 ركلة جزاء).

16

الأهداف التي سجلها لمنتخب مصر خلال مشواره مع ليفربول (في 16 مباراة).