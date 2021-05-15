قائد إنبي يتحدث لمصراوي عن "ركلة بانينكا".. وحلم المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالرحمن طارق:

أكد رامي صبري مدافع وقائد نادي إنبي، أنه يتدرب بشكل مستمر على الطريقة التي يسدد بها ركلات الجزاء، مشيراً الى أنه يحب التسديد بتلك الطريقة "بانينكا"، مؤكداً أنه يحلم بالانضمام لمنتخب مصر.

وسجل رامي صبري هدفاً في خسارة إنبي امام الزمالك 3-1، بالجولة الـ22 لمسابقة الدوري.

وقال رامي صبري في تصريحات لمصراوي "أتدرب دائماً على طريقة تنفيذي لركلات الترجيح من أجل أن أنفذها بالشكل الأمثل، حلمي طولان لم يعترض على طريقة التسديد، أحب أن أسددها بهذا الشكل".

وتابع "ألعب أمام جميع أندية الدوري بقوة، وأسعد دائماً بإشادة جماهير الأهلي رغم أنني أؤدي أمام الفريق بشكل قوي وروح وحماس كبير، لكن بعد المباراة أجدهم يشيدون بي وهذا يسعدني بالتأكيد".

واستمر "أنا هداف المدافعين في الدوري، أحرزت 7 أهداف، وأتواجد ضمن قائمة الهدافين بشكل عام، أقدم أفضل ما لدي في المباريات من أجل التواجد في المنتخب".

واختتم "بالطبع كل الاحترام والتقدير لحسام البدري وقراراته واختياراته، سأبذل قصارى جهدي من أجل تمثيل منتخب مصر في المرحلة المقبلة".