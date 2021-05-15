قائمة البرازيل لتصفيات المونديال تشهد عودة فريد يعود بعد غياب عامين ونصف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

استدعي فريد لاعب خط وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم ضمن قائمة المنتخب البرازيلي للمرة الأولى منذ عام 2018، وذلك قبل المباراتين المقبلتين أمام منتخبي الإكوادور وباراجواي ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 المقررة في قطر.

وشارك فريد في 11 مباراة مع المنتخب البرازيلي الأول، كان آخرها المباراة الودية التي انتهت بالفوز على المنتخب السعودي 2 / صفر قبل عامين ونصف العام.

وشارك فريد بشكل منتظم ضمن صفوف مانشستر يونايتد خلال الموسم الحالي، واستدعي ضمن قائمة من 24 لاعبا في المنتخب البرازيلي للمباراتين المقبلتين في تصفيات المونديال.

وذكر فريد عبر موقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" :"هو أمر مبهج للغاية أن أمثل منتخب بلادي مجددا. دائما ما أشعر بالفخر إزاء استدعائي. لنمضي قدما مجددا!."

وواجه فريد -28 عاما- انتقادات من عدد من النقاد إثر الأداء الذي قدمه خلال المباراة التي انتهت بهزيمة مانشستر يونايتد أمام ليفربول 2 / 4 أمس الأول الخميس، لكن أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يواصل إبداء دعمه للاعب.

ولدى سؤاله خلال مؤتمر صحفي عقد أمس الجمعة بشأن قرار استدعاء فريد، قال تيتي، المدير الفني للمنتخب البرازيلي: "تقرر ضمه بسبب العروض الجيدة التي يقدمها مع يونايتد، الفريق الذي يحتل المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز."

كذلك استدعي للمنتخب البرازيلي المدافع المخضرم داني ألفيس الذي شارك آخر مرة مع المنتخب في أكتوبر 2019، وشملت القائمة أيضا لوكاس باكيتا وجابرييل باربوسا وإيفرتون ريبيرو.

وخاض المنتخب البرازيلي آخر مباراة قبل ستة أشهر، حينما تغلب على منتخب أوروجواي 2 / صفر ليكون الانتصار الرابع له خلال أربع مباريات خاضها حتى الآن في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم.

وكان من المفترض أن تقام الجولتان الخامسة والسادسة من التصفيات في مارس، لكن جرى تأجيل جميع المباريات بسبب قيود السفر في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

ويتأهب المنتخب البرازيلي لفترة مزدحمة بالمباريات حيث يخوض أيضا بطولة كوبا أمريكا، التي كانت مقررة في العام الماضي لكنها تأجلت بسبب جائحة كورونا، وستقام بين 13 يونيو والعاشر من يوليو.

وسيعلن المدرب تيت عن قائمته لبطولة كوبا أمريكا في التاسع من يونيو.

وقال تيتي: "لدينا طموح كبير وتوقعات عالية للغاية. هي فترة صعبة بالنسبة للجميع. هذه المباريات (بالتصفيات) تمنحنا الفرصة للتواصل مع اللاعبين."

وأضاف: "سنسعى لمواصلة عروضنا ونتائجنا الجيدة. الآن يمكن فقط التفكير بشأن المباراتين المقبلتين ولا شيء آخر."

وضمت قائمة المنتخب البرازيلي التي أعلنها تيتي: اليسون (ليفربول) وإيديرسون (مانشستر سيتي) وويفرتون (بالميراس) وأليكس ساندرو (يوفنتوس) وداني ألفيس (ساو باولو) ودانيلو (يوفنتوس) وإيدير ميليتاو (ريال مدريد) ورينان لودي (أتلتيكو مدريد) ولوكاس فيريسيمو (بنفيكا) وماركينيوس (باريس سان جيرمان) وتياجو سيلفا (تشيلسي) وكاسيميرو (ريال مدريد) ودوجلاس لويز (أستون فيلا) وإيفرتون ريبيرو (فلامنجو) وفابينيو (ليفربول) وفريد (مانشستر يونايتد) ولوكاس باكيتا (ليون) وإيفرتون (بنفيكا) وروبرتو فيرمينو (ليفربول) وجابرييل باربوسا (فلامنجو) وجابرييل خيسوس (مانشستر سيتي) ونيمار (باريس سان جيرمان) وريتشارليسون (إيفرتون) وفينيسيوس جونيور (ريال مدريد).