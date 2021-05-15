قائد إنبي: تعرضت للسباب في مباراة الزمالك .. وحصلت على قميص شيكابالا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الرحمن طارق:

أكد رامي صبري مدافع وقائد نادي إنبي، أنه تعرض للسباب من حضور جماهير الزمالك في مباراة إنبي الأخيرة، مشيراً الى أن علاقته جيدة بجميع اللاعبين في الفريق ويحترم جماهير الزمالك.

وسجل رامي صبري هدفاً في خسارة إنبي امام الزمالك 3-1، بالجولة الـ22 لمسابقة الدوري.

وقال رامي صبري في تصريحات لمصراوي "احترم جماهير جميع الأندية التي ألعب أمامها، سواء أهلي أو زمالك أو أي جماهير أخرى، لا اتعمد إثارة أي جماهير ضدي، ألعب لنادي كبير إسمه إنبي وأنا قائد للفريق وبالتالي اعرف حدودي جيداً".

وتابع "أتعرض للسباب داخل الملعب دون سبب، لكن لا أرد، المباراة الأخيرة أمام الزمالك تعرضت للسباب، بالطبع أمر يُحزن، وكذلك أحزنني ما حدث مع حلمي طولان، فهو رمز من رموز الزمالك والتدريب في مصر".

وشدد "علاقتي مميزة جداً بجميع لاعبي نادي الزمالك، وتواصلت مع شيكابالا من أجل إرسال قميصه لي نظراً لأنه لم يشارك في المباراة لكونه موقوفاً، وبالفعل أرسل لي قميصه مع أحد العمال، أحترم الجميع كما قلت".

وصرح "الجماهير وصفحات التواصل الإجتماعي تنشر صوراً قديمة لي أثناء احتفالي بإشارة النسر بعد الأهداف، هذا احتفال قديم وقت كنت قريباً من الأهلي، عندما سجلت في الدور الأول أمام الزمالك اهديت الإحتفال لزميلي عمر سافيولا وكان بالمدرجات، وهدفي الأخير احتفلت ببمولودي الجديد ولم استفز أحد".

واختتم "لم أحتفل بطريقة النسر كما تم تداوله في مواقع التواصل الإجتماعي، ولا أعلم السر وراء نشر تغريدات غير صحيحة على لسان زوجتي، يقومون بنشر كلام لم تصرح به من الأساس بهدف إحداث أزمة بيننا وبين الجماهير، نحن نحترم الجميع".