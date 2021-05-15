"مصطفى محمد على موعد مع لقب أول".. سيناريوهات تتويج جالاتا سراي بالدوري التركي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أيمن جيلبرتو:

يشهد اليوم السبت، مباريات الجولة الأخيرة لمنافسات الدوري التركي، ومن المحتمل أن يتوج جالاتا سراي الذي يلعب بين صفوفه مصطفى محمد معاراً من صفوف نادي الزمالك باللقب، ليكون الأول في رصيد المهاجم المصري في مشواره الإحترافي.

ويلعب جالاتا سراي أمام مالاتيا سبور، ويلعب بشكتاش أمام جوزتيبي، وفناربخشة يواجه قيصري سبور.

ونجح مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي في تسجيل هدفين لفريقه خلال تفوق فريقه على دينيزليسبور بأربعة أهداف لواحد، ضمن مباريات الجولة قبل الأخيرة من الدوري التركي.

واشتعل الصراع على التتويج في الدوري التركي قبل مباريات الجولة الأخيرة من المسابقة، بعدما خسر بشكتاش مواجهته ضد فاتح كاراجمرك بهدفين لواحد، وسقوط فناربخشة أمام سيفاسبور بنفس النتيجة.

وارتفع رصيد جالاتا سراي إلى 81 نقطة في وصافة ترتيب الدوري، بنفس الرصيد الذي يمتلكه بشكتاش المتصدر، حيث يتقدمان على فناربخشة ثالث الترتيب بفارق نقطتين.

ويتم ترتيب أندية الدوري التركي بالنقاط، ثم فارق المواجهات المباشرة، والتي تصب في صالح بشكتاش الذي فاز بأرضه على جالاتا سراي بهدفين نظيفين بالدور الأول، ثم الخسارة خارج الأرض بثلاثة أهداف لواحد في الدور الثاني.

ويحتاج جالاتا سراي للفوز في المباراة الأخيرة بالدوري أمام مالاتيا سبور، مع تعادل بشكتاش أو هزيمته في مواجهته ضد جوزتيبه، من أجل التتويج بلقب المسابقة.