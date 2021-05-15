أتلتيكو مدريد يُحضر لمفاجأة مدوية في الميركاتو الصيفي 2021

تحدث أسطورة انتر ميلان “كريستيان فييري” بثقة كبيرة عن تحضير إدارة أتلتيكو مدريد لمفاجأة مدوية في الميركاتو الصيفي 2021، بخطفها لتوقيع أكثر مهاجم تمناه ريال مدريد وبرشلونة على مدار الأشهر الماضية “لاوتارو مارتينيز”.

وارتبط اسم لاوتارو مارتينيز بالانتقال إلى برشلونة منذ شتاء 2020، إلا أن تداعيات فيروس كورونا أدت إلى انهيار الاتفاق، وما ضاعف من صعوبة نجاح الصفقة، خسارة النادي الكتالوني للقب الدوري الإسباني أمام ريال مدريد، وتوديع دوري أبطال أوروبا بنتيجة كارثية أمام بايرن ميونخ.

وفور قيادة لاوتارو مارتينيز لـ انتر ميلان للتتويج بلقب الدوري الايطالي لأول مرة منذ عام 2010، قالت الصحف المدريدية أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز يتفاوض مع اللاعب بشكل مباشر دون الرجوع لإدارة الإنتر.

لكن كريستيان فييري الذي سبق له تمثيل الإنتر وأتلتيكو مدريد، أكد عبر قناته في Twitch أن أتلتيكو مدريد يُجهز لمفاجأة مدوية خلال الميركاتو الصيفي المقبل بالتعاقد مع لاوتارو مارتينيز، قائلاً “الأتلتيكو بالفعل قدم عرضًا قويًا لإدارة الانتر من أجل ضم مارتينيز، وقريبًا اللاعب في مدريد”.

ويُدافع لاوتارو مارتينيز عن انتر ميلان منذ عام 2018 عقب انضمامه لصفوف الفريق من راسينج كلوب الأرجنتيني، واستطاع تثبيت أقدامه بشكل كبير خلال الموسم الثاني له بفضل تسجيل 5 أهداف في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، بواقع هدف أمام برشلونة، وهدفين أمام بوروسيا دورتموند ومثلهم أمام سلافيا براغ.

وفي نفس موسم تألقه بدوري أبطال أوروبا أوروبا، سجل مارتينيز 14 هدفًا في 35 مباراة بمنافسات الدوري الايطالي، وعاد ليسجل 16 هدفًا في 36 مباراة بالسيري آ هذا الموسم 2021/2020.

ويبدو أن المدير الفني الأرجنتيني لأتلتيكو مدريد “دييجو سيميوني” مَل انتظار تأقلم اللاعب البرتغالي جواو فيليكس الذي كلف خزينة النادي 120 مليون يورو للانضمام من بنفيكا صيف 2019، ويود كذلك التحضير لمرحلة ما بعد لويس سواريز، لا سيما وأن لاوتارو مارتينيز سيحتفل بعيد ميلاده ال24 في أغسطس المقبل.