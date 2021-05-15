كامافينجا يتصدر قائمة صفقات ريال مدريد المحتملة، وبايرن ميونخ أبرز خصم!

كشفت صحيفة ماركا الاسبانية تصدر اسم لاعب الوسط الشاب “إدواردو كامافينجا” قائمة صفقات ريال مدريد المحتملة خلال الميركاتو الصيفي 2021، مشيرة إلى أنه كاد يلتحق بصفوف الفريق في الصيف الماضي لولا العوائق الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

وتعتقد مصادر ماركا أن بايرن ميونخ الخصم الأبرز بالنسبة لريال مدريد في صفقة كامافينجا، رغم امتلاكه نخبة من أميز لاعبي العالم في خط الوسط، وعلى رأسهم اللاعب الدولي الألماني “كيميتش” بالاضافة إلى مواطنه جوريتسكا.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها الصادر اليوم “وكيل أعمال اللاعب اعترف منذ أيام قليلة بأن العروض تضاعفت والعديد من الأندية أبدت اهتمامها بكامافينجا، خاصةً فريق بايرن ميونخ الذي يُعد المنافس الرئيسي للملكي، فضلاً عن تشيلسي الذي قدم عروضًا قوية في الآونة الأخيرة دفعته نحو التفكير في تدعيم صفوفه بهدف المنافسة على كل شيء الموسم المقبل”.

وتابع المصدر ذاته “الوباء والعواقب الاقتصادية التي تلت جائحة فيروس كورونا تسببت في تعطيل انضمام إدواردو كامافينجا لصفوف ريال مدريد، وسط رغبة مُلحمة من اللاعب نفسه في ارتداء القميص الأبيض، وهذا ما اعترف به مرتين لمبعوثي الريال، لكن الصفقة تجمدت فور انسحاب النادي الملكي من السوق لأسباب اقتصادية”.

وانضم إدواردو كامافينجا فور انتهاء الميركاتو الصيفي 2021 إلى قائمة وكيل أعمال اللاعبين “جوناثان بارنيت”، وهو وكيل للعديد من المشاهير، ولهذا تعقدت الصفقة أكثر بالتزامن مع ظهور تشيلسي.

وأجرت صحيفة ماركا استفتاءً عبر موقعها سألت فيه جمهور ريال مدريد “هل تعتقد أن النادي عليه التعاقد مع كامافينجا”، فجاءت 67٪ من نتيجة الاستفتاء بـ “نعم” و33٪ من إجمالي الأصوات بـ “لا”.

وقال وكيل أعمال كامافينجا “أعتقد أنه أفضل لاعب شاب في العالم، وصل إلى عامه ال18 الآن، وهو أصغر من العديد من اللاعبين الآخرين، واستطاع المشاركة مع منتخب فرنسا دون أن يكون هدافًا، هو موهبة رائعة يستطيع اللعب لأي فريق، وأعتقد أنه سينتقل إلى أحد أكبر أندية دوري أبطال أوروبا”.