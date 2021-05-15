صفقات مانشستر يونايتد | ريال مدريد يسمح بالتفاوض مع فاران!

سمحت إدارة ريال مدريد بتفاوض مانشستر يونايتد مع المدافع الدولي الفرنسي “رافاييل فاران” عن طريق تحديد المبلغ المطلوب لسداده للظفر به في الميركاتو الصيفي 2021.

وبات مستقبل رافاييل فاران مع ريال مدريد موضع شك بسبب عدم تمديد عقده في الوقت الحالي، ولم تتردد أنباء عن نية النادي الملكي في تمديد عقده، ما يعكس جدية التقارير الصحفية التي تداولت عن إمكانية إلتحاق اللاعب بصفوف مانشستر يونايتد.

وقالت صحيفة الميرور البريطانية “إدارة ريال مدريد لا تُمانع في بيع فاران هذا الصيف، ويمكن لمانشستر يونايتد تقديم عرض بقيمة 46 مليون يورو”.

وأضاف نفس المصدر “ريال مدريد لا يود خسارة فاران بالمجان مع حلول نهاية الموسم المقبل 2022/2021، حين ينتهي عقده الحالي، ويتجه تخطيط الإدارة نحو البيع لتحقيق ربح مادي يحل بعض الأزمات التي أثرت على استقرار النادي”.

وتوجد العديد من الأندية المهمة في أوروبا تنتظر فرصة التعاقد مع فاران منذ مدة بعيدة، خاصةً مانشستر يونايتد الذي طلب التعاقد معه عام 2016 قبل ريال مدريد.

ولا تريد إدارة الشياطين الحمر تفويت فرصة إدراج ريال مدريد لاسم اللاعب في سوق الانتقالات الصيفية، وفقًا لما قالته صحيفة الميرور البريطانية.

ويأمل فلورنتينو بيريز، حسب صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية، في الحصول على المزيد من الأموال بعد طرح فاران في السوق، والسعر المبدئي 46 مليون يورو، وإذا ما حدث مزاد بين أكثر من ناد فقد يصل سعر اللاعب إلى 60 مليون يورو.