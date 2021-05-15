تحديد موعد مباراتي سلطنة عمان أمام تايلاند وأندونيسيا

توصل الاتحاد العماني لكرة القدم إلى اتفاق رسمي مع الاتحادين التايلاندي والاندونيسي للعب مباراتين وديتين في نهاية الشهر الجاري بمدينة دبي الإماراتية، قبل أسبوع واحد من استئناف التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس أمم آسيا 2023 وكأس العالم 2022.

وتم تحديد موعد مباراة سلطنة عمان ضد تايلاند يوم 25 مايو، على أن تقام مباراة عمان وأندونيسيا يوم 29 مايو، علمًا بأن المعسكر سيبدأ يوم غد الأحد الموافق 16 مايو.

وستسافر بعثة منتخب السلطنة إلى قطر في الأول من يونيو المقبل، من أجل استكمال الفريق للتصفيات المزدوجة التي توقفت لأكثر من عامين بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وكان الاتحاد العماني قد قرر مطلع شهر أبريل الماضي إلغاء الموسم الكروي المحلي (دوري عمانتل) لتجنب تفشي فيروس كورونا بين لاعبي المنتخب الأول.

وتسبب إلغاء الموسم في منح المدير الفني الجديد لمنتخب سلطنة عمان “برانكو إيفانكوفيتش” فرصة جيدة لتكوين تشكيلة مثالية عن طريق تنظيم معسكرات دورية وإقامة مباريات تحضيرية على فترات متقاربة لتعزيز التفاهم والتناغم بين اللاعبين.

وفشل منتخب عُمان في مباراتيه الوديتين أمام الاردن والهند بنهاية شهر مارس الماضي عندما عسكر في الامارات عقب تولي المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش للمسؤولية.

وضمت قائمة منتخب عمان 29 لاعبًا للتحضير لمباراتي تايلاند وأندونيسيا الوديتين، بعد استبعاد الرباعي “عبس الهاشمي وعمر المالكي. ويوسف الشيادي وأحمد الخميسي”، وإضافة المحترف في الدوري القطري “جميل اليحمدي”، والعائد من الإصابة “المنذر العلوي”، والمدافعان عمران الحيدي وخالد البريكي.

ويتصدر منتخب قطر المجموعة الخامسة بالتصفيات المزدوجة برصيد 16 نقطة من 6 مباريات، ويأتي من بعده منتخب عُمان برصيد 12 نقطة من 5 مباريات ثم أفغاستان والهند بـ 4 و3 نقاط فقط، وتتذيل بنغلاديش المجموعة بنقطة يتيمة.