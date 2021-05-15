تعرف على القنوات الناقلة وموعد مباراة الترجي وشباب بلوزداد في دوري ابطال افريقيا، والمقرر لها ضمن مباريات اليوم السبت الموافق 15 مايو 2021، والمقابل لثالث أيام عيد الفطر المبارك.

تنطلق مباراة الترجي التونسي ضد شباب بلوزداد الجزائري في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينيتش، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية، على ملعب 5 جويلية 1962 (المركب الرياضي محمد بوضياف) في مدينة الشراقة بالعاصمة الجزائرية.

تنقل المباراة في بث مباشر على قناة بي إن سبورتس HD4، وقررت القناة القطرية اسناد مهمة التعليق على هذا اللقاء للمعلق الرياضي المغربي جواد بدة بدلاً من المعلق التونسي عصام الشوالي أو الجزائري حفيظ دراجي، لتطبيق مبدأ الحياد في التعليق.

وسيعلق الجزائري حفيظ دراجي، في نفس توقيت مباراة بلوزداد والترجي، على مباراة بين تشيلسي وليستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الانجليزي، والذي سينطلق 16:15 جرينيتش.

ويلعب شباب بلوزداد في الدور ربع النهائي من دوري ابطال افريقيا لأول مرة في تاريخه، حيث شارك مرة يتيمة في عام 2001 وودع من دور المجموعات على يد الأهلي المصري وأسيك ميموزا الإفواري وبيترو أتلتيكو الأنجولي.

وقطع بلوزداد ورقة العبور إلى هذه المرحلة المتقدمة هذا الموسم، بفضل احتلاله للمركز الثاني في المجموعة الثانية التي ضمت أندية صن داونز الجنوب أفريقي والهلال السوداني ومازيمبي الكونجولي.

وأضطر بلوزداد لخوض مباراتين تأهيليتن للتواجد في دور مجموعات دوري ابطال افريقيا هذا الموسم، انتصر خلالهما على النصر الليبي وجور ماهيا الكيني (2/صفر وصفر/2 و6/صفر و2/1) – على الترتيب.

أما الترجي فقد تصدر المجموعة الرابعة التي ضمت أندية مولودية الجزائر والزمالك المصري وتونغيث السنغالي، ومن المثير أنه أخفق في هزيمة المولودية ذهابًا وإيابًا، الأمر الذي يعطي بلوزداد دفعة معنوية لتحقيق نتيجة إيجابية أمام العملاق التونسي.