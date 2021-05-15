أوصلت قرعة ربع نهائي دوري ابطال افريقيا عدد مواجهات الاهلي وصن داونز إلى 10 مباريات في غضون 3 سنوات فقط، خلال الفترة من 2019 إلى 2021.

ويتفوق الاهلي المصري بـ 4 انتصارات مقابل انتصار يتيم لصالح صن داونز الجنوب أفريقي، بينما انتهت 3 مباريات بالتعادل، قبل خوضهما لمباراتي ربع نهائي 2021.

يرجع أول لقاء بين الفريقين إلى يوم 8 ديسمبر 2001 في ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا، واستطاع الأهلي خطف تعادل بطعم الفوز بنتيجة 1/1، بفضل رأسية ذهبية من الجناح العائد من الإصابة آنذاك “سيد عبد الحفيظ”.

وفي مباراة الإياب على ستاد القاهرة الدولي، سجل المهاجم السريع “خالد بيبو” ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود الاهلي لتحقيق ثالث ألقاب الفريق في دوري أبطال أفريقيا، والأول للمارد الأحمر منذ عام 1986.

وبعد مرور 6 سنوات، اصطدم صن داونز بالاهلي لكن في الدور التأهيلي الثالث (دور الـ 16) وانتهى اللقاء الأول في جنوب أفريقيا بالتعادل 2/2، وفي الإياب انتصر الاهلي بهدفين نظيفين لشادي محمد ومحمد أبو تريكة خلال الشوط الثاني.

لكن صن داونز استطاع رد اعتباره من الاهلي بتحقيق فوز تاريخي قوامه 5 أهداف دون رد، في ذهاب ربع نهائي نسخة 2019 على ملعب لوفتوس فيرسفيلد في بريتوريا.

ولم يتمكن الاهلي في لقاء الإياب من الفوز بأكثر من هدف على ستاد برج العرب، سجله اللاعب المغربي وليد آزارو في الدقيقة 68، ليودع العملاق الاحمر بطريقة مخزية.

ومنح القدر ذلك الجيل فرصة للانتقام ورد الاعتبار السريع عندما وضعوا في مواجهة مكررة لصن داونز في ربع نهائي نسخة 2020، وقبل تفشي فيروس كورونا بأيام قليلة، فاز الأهلي بهدفين دون رد في الذهاب على ستاد القاهرة الدولي وسط حضور جماهيري مميز، وتعادل في الإياب 1/1 بعدما قدم مباراة تكتيكية مميزة.

تاريخ مواجهات الاهلي وصن داونز في دوري ابطال افريقيا

8 ديسمبر 2001 | صن داونز 1-1 الاهلي (ذهاب النهائي)

21 ديسمبر 2001 | الاهلي 3-0 صن داونز (اياب النهائي)

7 أبريل 2007 | صن داونز 2-2 الاهلي (ذهاب دور ال16 -التأهيلي)

20 أبريل 2007 | الاهلي 2-0 صن داونز (إياب دور ال16- التأهيلي)

6 أبريل 2019 | صن داونز 5-0 الاهلي (ذهاب دور ال8)

13 أبريل 2019 | الاهلي 1-0 صن داونز (إياب دور ال8)

29 فبراير 2019 | الاهلي 2-0 صن داونز (ذهاب دور ال8)

7 مارس 2020 | صن داونز 1-1 الاهلي (اياب دور ال8)

16 مايو 2021 | الاهلي – صن داونز (ذهاب دور ال8)

22 مايو 2021 | صن داونز – الاهلي (اياب دور ال8)