شكرا لقرائتكم خبر عن 5 عراقيل تواجه تشيلسي خلال لقاء ليستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي تشيلسي مع ليستر سيتي في ويمبلي في نهائي كأس الاتحاد مساء السبت، ومن المتوقع أن تكون مواجهة مثيرة. يشارك الفريقان أيضًا في معركة المراكز الأربعة الأولى وسيواجهان بعضهما البعض مرة أخرى ليلة الثلاثاء في مباراة بالدوري الممتاز الأكثر أهمية أيضًا.

لكن قبل ذلك، الليلة هي فرصة عظيمة لكلا بريندان رودجرز ليحصد لقبه الأول في كرة القدم الإنجليزية. حول توماس توخيل أداء تشيلسي منذ أن تولى المسؤولية في أواخر يناير الماضي، في حين قام بريندان رودجرز بتحويل فريق ليستر سيتي هذا إلى فريق يمكنه أن يُنافس على المراكز الأولى.

سيحضر 21 ألف مُشجع في ويمبلي فيما يمكن أن تكون بداية عودة الجماهير إلى الملاعب مُجددًا. سُمح لـ 8000 مشجع بمشاهدة نهائي كأس كاراباو بين مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير وبهذا النجاح تم رفع الحد الأقصى.

على الرغم من أن تشيلسي يميل للفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي، إلا أنه قد يصاب بصدمة من جانب ليستر سيتي المتألق. دون مزيد من اللغط، دعونا نلقي نظرة على خمسة أسباب قد تجعل تشيلسي يُعاني ضد ليستر سيتي.

5- فاز ليستر سيتي بالفعل على تشيلسي هذا الموسم:

في اللقاء الأخير بين الفريقين الذي أقيم في يناير، فاز ليستر سيتي على تشيلسي وأثبتت أنها واحدة من الهزائم الأخيرة لفرانك لامبارد كمدرب لتشيلسي. وأقيل لامبارد بعد أسبوع من هزيمته 2-صفر أمام ليستر سيتي على ملعب كينج باور.

على الرغم من أن تشيلسي كان يمتلك غالبية الاستحواذ في تلك المباراة، إلا أن ليستر هو من صنع الفرص الأفضل. تشيلسي فريق تحسن كثيرًا منذ تلك الهزيمة وهم فريق أصبح مختلف تمامًا تحت قيادة المدرب الألماني توماس توخيل.

لكن ليستر سيتي سيكون سعيدًا إذا فاز كرر انتصاره الليلة كما فعل في يناير، لديهم أكثر من كفاءة في فريقهم لتحقيق أقصى استفادة من فرصهم أيضًا.

4- تألق كيليتشي إيهيناتشو:

من المثير للاهتمام أنه في فريق يضم جيمي فاردي، أصبح لاعب آخر هو التهديد الرئيسي لتسجيل الأهداف. تألق كيليتشي إيهيناتشو بشكل لافت للأنظار في الأشهر الأخيرة وأحرز 13 هدفًا في آخر 12 مباراة له.

لقد كان في أفضل حالاته في كأس الاتحاد الإنجليزي أيضًا. وسجل هدف الفوز بالدقيقة 90 ضد برايتون في الجولة الخامسة قبل أن يسجل هدفين ويقدم مساعدة في ربع النهائي ضد مانشستر يونايتد. ثم سجل إيهيناتشو الهدف الوحيد في فوز ليستر سيتي 1-0 على ساوثهامبتون في نصف النهائي.

في الواقع، منذ ظهوره الأول في البطولة عام 2016، سجل كيليتشي إيهيناتشو أهدافًا في كأس الاتحاد الإنجليزي بمُعدل رائع للغاية، حيث أحرز 14 هدفا في 19 مباراة بالمسابقة.

3- قد يعود جوني إيفانز إلى ليستر سيتي

قد يتلقى ليستر سيتي دفعة كبيرة لفرصه في مواجهة تشيلسي. هناك فرصة جيدة أن يعود جوني إيفانز، لاعب ليستر سيتي الأساسي في الدفاع، بعدما غاب لفترة بسبب الإصابة.

وأصيب إيفانز في الكاحل خلال الإحماء قبل مباراتهم ضد نيوكاسل يونايتد وغاب عن فوز ليستر 2-1 على مانشستر يونايتد أيضًا. مع وجود إيفانز في خط الدفاع، سيكون ليستر سيتي قوياً في هذا الخط وسيجعل كل خبرته في المقدمة ضد هجوم تشيلسي الشاب.

في حديثه للصحافة يوم الخميس، بدا بريندان رودجرز متفائلاً بشأن عودة جوني إيفانز إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي. حيث قال: "سنمنحه يومًا آخر، لقد تقدم بشكل جيد حقًا في الـ 24 ساعة الماضية. سنرى رد الفعل بعد ذلك ونتخذ القرار النهائي يوم الجمعة. ما زلنا إيجابيين للغاية أنه سيلعب. إنها مباراة رائعة لذا يجب أن تشارك فيها".

ستكون عودة قلب دفاع مانشستر يونايتد السابق حاسمة لفرص ليستر سيتي الليلة. أضاف رودجرز: "في الفترة التي قضيتها في النادي كان هائلا. إذا لم يكن متاحًا فستكون خسارة كبيرة. لدينا لاعبون آخرون، لكن إذا كان جوني متاحًا ولائقا بما فيه الكفاية فهذا يمثل دفعة كبيرة لنا".

سيكون شركاء إيفانز في قلب الدفاع هم سويونكو وويسلي فوفانا. أثبت فوفانا أنه صفقة رائعة وكان رائعًا حقًا هذا الموسم. تتمثل إحدى مشكلات تشيلسي في عدم وجود هداف يمكن الاعتماد عليه في فريقهم، وبالتالي، سيكون عليهم العمل ضد دفاع الثعالب بقيادة جوني إيفانز.

2- ليستر سيتي كان لديه الطريق الأصعب إلى النهائي:

خاض ليستر مباريات صعبة في كأس الاتحاد الإنجليزي حتى الآن. لقد هزموا ثلاثة فرق إنجليزية متتالية في طريقهم إلى النهائي، بينما تغلب تشيلسي على مانشستر سيتي في الدور نصف النهائي، لكن حتى ذلك الحين ، كان الأمر سلسًا بالنسبة لرجال توخيل، حيث تغلبوا على لوتون تاون، بارنسلي وشيفيلد يونايتد، ليبلغوا ربع النهائي.

أثبت ليستر سيتي أنه قادر على الارتقاء إلى مستوى الحدث وأدائه ضد مانشستر يونايتد في ربع النهائي دليل على ذلك. يجب أن يكون الثعالب على دراية بالتطور الذي حققه تشيلسي تحت قيادة توماس توخيل، لكن ليس هناك شك في أنهم سيقدمون أداءً ملهمًا اليوم.

خاض ليستر سيتي أربع نهائيات لكأس الاتحاد الإنجليزي حتى الآن وخسرها جميعًا. هذه هي فرصتهم لوضع هذا الرقم القياسي في وراء ظهرهم وإعادة الألقاب إلى ملعب كينج باور لأول مرة منذ انتصارهم في الدوري الإنجليزي الممتاز 2016.

1- سرعات فاردي مُفتاح ليستر أمام دفاع تشيلسي البطيء:

من المقرر أن يعود أنطونيو روديجر إلى التشكيلة الأساسية ضد ليستر سيتي. سيكون في شراكة مع سيزار أزبيليكويتا وتياجو سيلفا في دفاع تشيلسي الثلاثة. على الرغم من فعالية الثلاثي، إلا أنهم لا يستطيعون تحمل هفوة لحظة في التركيز ضد جيمي فاردي وكيليتشي إيهيناتشو.

يفتقر ثلاثة دفاع تشيلسي إلى السرعة، ومع محاولة جيمي فاردي دائمًا تنفيذ الركض خلف الدفاع، يجب أن يكون الثلاثة في حالة تأهب قصوى طوال دقائق المباراة، حتى لا يعطوا فاردي أي فرصة للتسجيل في شباكهم.