شكرا لقرائتكم خبر عن رد صادم من زين الدين زيدان بشأن مستقبله مع ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، عن مستقبله مع النادي الملكي، إذ لمح إلى رحيله عن الفريق بنهاية الموسم الحالي.

وكان زيدان قد صرح سابقًا بأنه سيجعل الأمور سهلة على النادي، وهو ما فسره البعض بنيته تقديم استقالته، فيما فسر المدرب الفرنسي تصريحه السابق، اليوم، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو قائلًا: «ربما تعتقدون أنني أستقيل لأنني أتحمل المسؤولية أو أنني أستقيل لأن الأمور تتعقد، لا أبدًا، الشيء الوحيد هو أنني حين أفعل شيئًا أقوم به بأفضل شكل، وتأتي أوقات تحتاج لتغيير، ليس فقط لي ولكن للجميع، لصالح اللاعبين والنادي والجماهير».

وأضاف: «أنا لا أغادر لأنه سهل عليّ أن أقول إنني سأرحل، أنا أستدير ولا أرغب في النظر خلفي، هناك أوقات عليك أن تكون موجودًا فيها، وأخرى عليك أن تحدث تغييرًا».