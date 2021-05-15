ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على إنبي.. وقائمة الهدافين بعد تألق أوباما وبن شرقي

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

حقق الزمالك، فوزا مستحقا على فريق إنبي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الـ22 للدوري المصري الممتاز.

أحرز أهداف الزمالك كل من يوسف أوباما في الدقيقة 4، وأشرف بن شرقي في الدقيقة 35، ومحمود علاء في الدقيقة 45، فيما أحرز هدف إنبي رامي صبري في الدقيقة 29 من ركلة جزاء.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الزمالك لـ48 نقطة، في صدارة الدوري، فيما تراجع إنبي للمركز الـتاسع بـ28 نقطة.

وفيما يلي ترتيب الدوري بعد فوز الزمالك على إنبي:

1-الزمالك 48 نقطة، من 22 مباراة

2-الأهلي 41 نقطة، من 19 مباراة

3-المصري 36 نقطة، من 22 مباراة

4-بيراميدز 34 نقطة، من 21 مباراة

5-سموحة 31 نقطة

6-سيراميكا كليوباترا 30 نقطة

7-الاتحاد السكندري 30 نقطة

8-غزل المحلة 30 نقطة

9-إنبي 28 نقطة

10-مصر المقاصة 27 نقطة

11-طلائع الجيش 26 نقطة

12-الإسماعيلي 26 نقطة

13-الجونة 26 نقطة

14-المقاولون العرب 24 نقطة

15-أسوان 21 نقطة

16-البنك الأهلي 18 نقطة

17-وادي دجلة 16 نقطة

18- الإنتاج الحربي 13 نقطة

قائمة الهدافين

وعلى صعيد الهدافين، اعتلى أشرف بن شرقي الصدارة بعد هدفه اليوم ليرفع رصيده لـ11 هدفا.

وفيما يلي قائمة الهدافين حتى الآن:

1- أشرف بن شرقي، لاعب الزمالك، 11 هدفا

2-أحمد سمير، لاعب طلائع الجيش، 10 أهداف

3-أحمد ياسر ريان، لاعب سيراميكا كليوباترا، 10 أهداف

4- عمر كمال، لاعب المصري، 10 أهداف

5- حسام حسن، لاعب سموحة، 9 أهداف

6- محمد شريف، لاعب الأهلي، 9 أهداف

7- يوسف أوباما، لاعب الزمالك 9 أهداف

8- عمر جمال، لاعب طلائع الجيش، 9 أهداف

9- رمضان صبحي، لاعب بيراميدز، 7 أهداف

10- فخر الدين بن يوسف، لاعب الإسماعيلي، 7 أهداف