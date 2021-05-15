شكرا لقرائتكم خبر عن هانى عادل مدافع غزل المحلة يبدأ التأهيل عقب جراحة الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ هانى عادل، مدافع فريق غزل المحلة، تنفيذ البرنامج التأهيلى الخاص به عقب الخضوع لجراحة الرباط الصليبى عقب الإصابة التى تعرض لها خلال مباراة الأهلى التى فاز فيها الفلاحين بهدف نظيف.

ويغيب هانى عادل عن الملاعب لمدة 6 أشهر عقب إجراء جراحة الصليبى، وسوف يخضع لبرنامج علاجى لمدة 15 يوما، بعدها يبدأ مرحلة جديدة من العلاج ثم التاهيل حسب البرنامج الذى وضعه له طبيب الفريق بالاتفاق مع الطبيب الذى أجري له العملية الجراحية.

وخسر غزل المحلة أمام المصرى بهدفين مقابل هدف فى المباراة التي جمعتهما باستاد الإسكندرية ضمن فعاليات الجولة الـ22 للدورى، تقدم حسن على للمصرى من ضربة جزاء في الدقيقة 28 ، وتعادل إسلام فؤاد لغزل المحلة في الدقيقة 42 من خطأ مشترك بين أحد مدافعى الفريق البورسعيدى وأحمد دعدور حارس المرمى الذى فشل في الإمساك بالكرة، وأضاف الكونغولى كازادى كاسينجو الهدف الثانى للفريق الساحلى في الدقيقة 55 ، ليرتفع رصيد المصرى إلى 36 نقطة ويرتقى للمركز الثالث مؤقتا ، بينما تجمد رصيد المحلة عند 30 نقطة في المركز الثامن للدورى.

ويستضيف فريق الجونة نظيره غزل المحلة ضمن مباريات الجولة الـ23 من بطولة الدورى المصرى الممتاز على ستاد خالد بشارة بمدينة الغردقة يوم الخميس المقبل .