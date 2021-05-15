شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأهلي يدعم فريق الكرة باستاد السلام أمام صن داونز الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحضر مجلس إدارة النادي الأهلي بالكامل مباراة الفريق أمام صن داونز المهمة الليلة بدوري أبطال أفريقيا، واتفق جميع الأعضاء على التواجد فى استاد الأهلي بالسلام لحضور المباراة.

ويحضر المجلس الأهلاوي مباراة الليلة من أجل دعم الفريق ومساندته بهدف تقديم عرض قوى ونتيجة جيدة تُسهّل من مهمة الأحمر فى لقاء العودة بجنوب أفريقيا الأسبوع المقبل.

ومن المقرر أن يسافر الأهلي بعد غد، الاثنين، لخوض مباراة العودة أمام بطل جنوب أفريقيا وسيُسافر الأهلي من جنوب أفريقيا إلى قطر مُباشرة بنسبة كبيرة للغاية من أجل خوض السوبر الأفريقي يوم 28 مايو الجارى بقطر.

ويدخل الأهلى فى التاسعة مساء اليوم، السبت، واحدة من أهم المحطات الصعبة فى مشوار حصد النجم الأفريقية العاشرة، عندما يلتقى مع صن داونز الجنوب أفريقى باستاد السلام فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، وهى المباراة التى يخوضها المارد الأحمر بدوافع قوية لمواصلة التفوق والانتقام من الفريق الجنوب أفريقى الذى هزم الأهلى فى ربع نهائى دورى الأبطال نسخة 2019 بخماسية نظيفة بدورى الأبطال ويُطيح بالمارد الأحمر من البطولة قبل أن يعود بطل مصر ويُطيح بالفريق الجنوب أفريقى من نسخة 2020 ومن الدور ذاته قبل أن يواصل الأهلى رحلة التتويج باللقب الأفريقي.

وضم موسيمانى 25 لاعباً لقائمة الأهلى أمام صن داونز الليلة، وهم: محمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير وبدر بانون ومحمود وحيد وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هانى ومحمود متولى ورامى ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وأليو ديانج ومحمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان وحسين الشحات وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدى قفشة وناصر ماهر ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايى وأحمد نبيل كوكا.