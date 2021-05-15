شكرا لقرائتكم خبر عن 21 مايو انطلاق دور الـ16 بكأس مصر لسيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أيمن غزلان، عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لاتحاد الطائرة والقائم بأعمال المدير التنفيذى، عن تحديد 21 مايو الجارى موعداً لإقامة منافسات دور الـ16 بكأس مصر لسيدات الكرة الطائرة للموسم المحلى 2020/2021 .

وأشار غزلان إلى تحديد يوم 31 من نفس الشهر الحالى موعدا لانتهاء المسابقة وتحديد البطل، فيما تحدد 4 يونيو المقبل موعدا لإقامة دور الـ32 ببطولة كأس مصر للرجال، حتى ينتهى كأس مصر يوم 14 يونيو.

وأعلن مسئولو اتحاد الكرة الطائرة جدول منافسات استكمال موسم رجال الدورى الممتاز بعدما تم الإعلان عن إيقاف المسابقات حتى الانتهاء من إجازة العيد.

كما شهد تعديل الجدول تحديد يوم 2 يونيو المقبل موعدا للقاء القمة بين الأهلى والزمالك فى ختام المسابقة بدلا من يوم 25 مايو الجارى.

فيما تعود مسابقة الدورى يوم 18 مايو الجارى لمواجهتى القناة مع سموحة والداخلية مع الزمالك.

وقام اتحاد الطائرة مؤخرا بإيقاف جميع مسابقات الإتحاد لتقام عقب عيد الفطر المبارك فى ظل قرارات مجلس الوزراء ووزارة الرياضة بشأن غلق الأندية فى التاسعة مساءً، حيث لا يتناسب ذلك من جداول منافسات الطائرة فى رمضان مما دفع الإتحاد لإيقاف المسابقات وإستئنافها عقب عبد الفطر.

وأصدرت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى، مؤخرا مجموعة من التكليفات لوكلاء الوزارة فى المحافظات فى ضوء قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة مجلس الوزراء، وذلك بشأن اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتضمنت التكليفات التأكد من غلق كافة المنشآت الرياضية والشبابية اعتباراً من الساعة التاسعة مساءً، والتأكيد على كافة مجالس الإدارات بالهيئات الرياضية والشبابية، باتخاذ واتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى نصت عليها وزارة الصحة والسكان وكذلك توصيات منظمة الصحة العالمية وكذا إجراءات التباعد الاجتماعى.