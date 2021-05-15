شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا فعل الطلائع والاتحاد السكندري فى 30 مباراة قبل مواجهة الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل طلائع الجيش ضيفاً ثقيلاً على الاتحاد السكندرى فى التاسعة مساء اليوم، السبت، باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة مثيرة للفريقين يدخلها زعيم الثغر بعد التعادل السلبى مع إنبى بالجولة الأخيرة للمسابقة، فيما فاز الطلائع على غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدف في نفس الجولة.





موقف الطلائع والاتحاد السكندري في جدول الدوري

ويحتل طلائع الجيش المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة، بعدما خاض 21 مباراة فاز في 7 مواجهات وتعادل في 5 لقاءات وخسر 9 مباريات وسجل لاعبوه 29 هدفاً وتلقت شباكه 23 هدفاً، فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز السابع برصيد 30 نقطة بعدما خاض 21 مباراة فاز في 8 مواجهات وتعادل في 6 مباريات وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبوه 25 هدفاً وتلقت شباكه 26 هدفاً.





تاريخ مواجهات الطلائع والاتحاد السكندري

تاريخيا تعود مواجهات الفريقين إلى موسم 2004/2005، عندما صعد طلائع الجيش لمسابقة الدوري، وتحمل مواجهة اليوم الرقم 31.

30 مواجهة سابقة جمعت الفريقين فى مسابقة الدوري، تعادل الفريقان في 5 مباريات من بينها ثلاثة سلبيا.

حقق طلائع الجيش الفوز فى 12 لقاء وحقق زعيم الثغر فى 13 لقاء ، وسجل لاعبو الطلائع 36 هدف مقابل 34 هدفاً للإتحاد السكندرى.

في موسم 2004/2005، تفوق الطلائع وفاز ذهابا وإيابا بنفس النتيجة هدفين مقابل هدف، وبنفس النتيجة تبادل الفريقان الفوز على ملعبه في الموسم التالي بعد ان حقق الطلائع الفوز أولا بملعبه ليحقق الفوز الثالث على التوالي.

وفى لقاء الدور الاول لدوري الموسم الماضى بين الفريقين فاز زعيم الثغر بثلاثة أهداف دون رد سجلها ايمانويل اوكرى وأحمد رفعت وخالد قمر فى اللقاء الذى أقيم على ستاد جهاز الرياضة العسكرى فى 20 يناير 2020 بالجولة الرابعة عشر للمسابقة .

وفى لقاء الدور الثانى لدوري الموسم الماضى تعادل الطلائع مع زعيم الثغر بهدفين لكل فريق سجل هدفى الطلائع كريم طارق وسجل هدفى زعيم الثغر رزاق سيسيه فى اللقاء الذى جمع الفريقين فى 4 أكتوبر 2020 بالجولة 31 للمسابقة على ستاد الاسكندرية

وفي الدور الاول لدوري هذا الموسم فاز الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم في 2يناير 2021 بالجولة الخامسة للمسابقة علي ستاد جهاز الرياضة ، سجل ثنائية الاتحاد السكندري رزاق سيسيه وروماريو وليامز وسجل هدف الطلائع احمد سمير من ركلة جزاء .





بسيوني يحذر من انتفاضة زعيم الثغر

من جهته حذر عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، لاعبيه من خطورة انتفاضة الاتحاد السكندرى، مؤكداً أن زعيم الثغر فريق قوى لايستهان بيه خاصة على ملعبه فى ظل امتلاكه مجموعة مميزة من اللاعبين بجانب رغبة حسام حسن مديره الفنى فى تعويض سلسلة النتائج المخيبة للأمال للاتحاد فى الفترة الاخيرة.

وطالب بسيونى لاعبيه باستمرار صحوة الطلائع وتحقيق الفوز الخامس على التوالى لتحسين وضع الفريق فى جدول المسابقة ، ويفتقد الطلائع فى مباراة زعيم الثغر لجهود مهاجمه عمرو مرعى الذى حصل على الانذار الثالث فى مواجهة غزل المحلة التى فاز بها الفريق بثلاثة أهداف مقابل هدف ليوقف صحوة الفلاحين الذين تمكنوا من الحاق الهزيمة بالاهلى والزمالك هذا الموسم.





حسام حسن يطالب لمصالحة زعيم الثغر

بينما طالب حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندرى لاعبيه بمصالحة جماهيرهم عن طريق إيقاف سلسلة انتصارات الطلائع لتعويض النقاط التي خسرها زعيم الثغر في الأسابيع الأخيرة للمسابقة.