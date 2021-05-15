شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المنصف "طبيب نفسي" للاعبى دجلة للنجاة من شبح الهبوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد محمد عبد المنصف، حارس وقائد فريق وادى دجلة، جلسات مصغرة مع لاعبى دجلة كل يوم قبل وبعد التدريبات الجماعية، لحثهم على ضرورة التمسك بأمل البقاء فى الدوري والهروب من شبح الهبوط، حيث يعانى الفريق الدجلاوي من البقاء فى مؤخرة الدوري هذا الموسم.

ويلعب "أوسة" دور الطبيب النفسي مع لاعبي دجلة الفترة الماضية، بعدما تدهورت نتائج الفريق، وبات قريبا من وداع الدوري المصري الممتاز، لأول مرة، منذ صعوده للممتاز قبل 10 سنوات مع سموحة والمقاصة موسم 2020/20211.

وقال الحارس الأسطورى للكرة المصرية لاعبي دجلة، "نحن نلعب في فريق كبير، والإدارة وفرت لنا كل شيء، لا يجب أن نستسلم للوضع الذي نعيشه، الفوز في مباراة أو مباراتين يغيران كثيرا في جدول الترتيب، وعلينا أن نكون على قدر المسئولية في الفترة المقبلة".

وأضاف قائد فريق دجلة، "لسنا أقل من أى فريق ينافس على المربع الذهبي، وأنا واثق أننا لو بقينا في الدوري هذا الموسم، سنكون أحد المنافسين على المربع الذهبي في الموسم المقبل، نحتاج أن نثق في أنفسنا ونصدقها حتى يصدقنا ويخشانا الجميع".

ويحتل وادى دجلة المركز السابع عشر وقبل الأخير، برصيد 16 نقطة، بعدما لعب 21 مباراة فاز في 3 لقاءات وتعادل في 7 مواجهات وخسر 11 مباراة، وسجل لاعبوه 16 هدفا، وتلقت شباكه 28 هدفا.

وفي آخر لقاء، عمق فريق سموحة من جراح وادي دجلة، وفاز عليه بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء الإثنين، على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

جاء هدف سموحة الأول في الدقيقة الثالثة عشرة عن طريق المهاجم الصاعد محمد النادي، قبل أن يطلق أطهر الطاهر رصاصة الرحمة على فريق دجلة، مسجلا الهدف الثاني لسموحة في الدقيقة 88 من زمن اللقاء.