شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات عن ماجويت نداى حكم مباراة الأهلى وصن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظر الجماهير العاشقة لكرة القدم بصفة عامة وجماهير الأهلى بصفة خاصة المواجهة المرتقبة بين المارد الأحمر أمام صن داونز الجنوب أفريقى، المحدد لها التاسعة مساء اليوم السبت باستاد السلام فى إطار ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

ويقود لقاء الأهلى أمام صن داونز الحكم الدولى السنغالى ماجويت نداى الذى سبق وأدار لقاء خسارة الأهلى أمام نفس الفريق الجنوب أفريقى بنتيجة 5 / 0.

ونرصد أبرز معلومات عن الحكم السنغالى فى السطور التالية:

ولد نداى 1 سبتمبر 1986.

حصل نداى على الشارة الدولية في 2011.

أدار نداي 3 مباريات للمارد الأحمر، حقق الأهلى خلالها الفوز فى مباراة أمام سيمبا التنزانى 5 /0، وخسر أمام صن دوانز الجنوب أفريقي بنفس النتيجة فى دوري أبطال أفريقيا، وحقق الفوز بركلات الترجيح أمام بالميراس فى كأس العالم للأندية.

كما أدارنداى مباراتين لفريق صن داونز شهدت الفوز على الأهلى بخماسية وخسر الأخرى من الترجي التونسي بنتيجة 2/1 .

حكم ناداى فى تاريخه 42 مباراة دولية، أشهر خلالها البطاقة الصفراء 123 مرة، والحمراء 4 مرات، واحتسب 12 ضربة جزاء.

ظهر نداى فى مباريات أندية المحروسة من خلال لقاء المصرى أمام اتحاد العاصمة الجزائرى، والذى شهد فوز الفريق البورسعيدى بهدف دون رد فى ربع نهائى كأس الكونفدرالية عام 2018.