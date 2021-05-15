الامارات | برشلونة يستعد للتضحية بـ14 لاعباً

شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يستعد للتضحية بـ14 لاعباً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن إدارة نادي برشلونة قررت التضحية بـ14 لاعبا في الفريق الأول لكرة القدم وذلك لإعادة ترتيب الأوضاع بعد موسم للنسيان. وقالت إنه في ظل الوضع المالي المتأزم للنادي، وكذلك بسبب قضية تجديد عقد نجم الفريق الأول، الارجنتيني ليونيل ميسي، والذي مايزال لم يتم الحسم فيه، وقد يكلف النادي مبالغ مالية طائلة، بجانب تراجع الإيرادات نتيجة الخروج المبكر من دوري الأبطال، وكذلك النتائج السيئة في الليغا، واحتمال إنهاء الدوري في ترتيب متأخر، كلها عوامل تدفع برشلونة لوضع 14 لاعبا على قائمة المعروضين للبيع من أجل تحسين الأرقام المالية، خاصة وأن ديون النادي تعدت المليار و100 مليون يورو.

ومن أبرز اللاعبين المعروضين للبيع، البرازيلي فيليب كوتينيو، والبوسني بيانيتش، والفرنسي سامويل اومتيتي وبرايثوايت وجونيور فيربو ونيتو وماثيوس فيرناندي. ويريد النادي أيضا توفير سيولة مالية لجلب بعض اللاعبين الجدد، على رأسهم الارجنتيني اغويرو والاسباني إيريك غارسيا وآخرين.

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