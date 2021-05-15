شكرا لقرائتكم خبر عن كومان: لا نستطيع الاعتماد على ميسي فقط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، حاجة فريقه لمزيد من الفاعلية أمام المرمى مؤكدًا أنه لا يمكن الاعتماد فقط على ليونيل ميسي لتسجيل الأهداف.

وقال كومان، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم والخاص بمباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو: «أود أن نسجل المزيد من الأهداف، نعم، لا يمكننا الاعتماد على ميسي فقط، نحن بحاجة إلى لاعبين يسجلون مزيدا من الأهداف».

وأضاف: «نحن ثاني أكثر فريق في أوروبا تسجيلًا للأهداف هذا الموسم خلف بايرن ميونخ، ونحن ومانشستر سيتي أكثر من خلق الفرص، عقليتنا دائمًا هي الهجوم والاستحواذ على الكرة، هذا هو برشلونة».

وتابع: «الشيء الوحيد الذي نحتاجه هو تحسين نسبة الفاعلية، سواء في خط الوسط أو في الهجوم».