شكرا لقرائتكم خبر عن بحثًا عن بطاقة التأهل الأوروبي.. 5 معارك ثنائية «تُشعل» صراع يوفنتوس وإنتر ميلان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ستقام أكبر مباراة في إيطاليا يوم السبت، حيث يستضيف يوفنتوس نظيره إنتر ميلان على أرضية ملعب أليانز ستاديوم، ضمن منافسات الجولة 37 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وبالطبع هناك الكثير من الأمور التي سيترتب عليها نتيجة هذه المباراة، خاصة بالنسبة ليوفنتوس، الذي يحتاج إلى الفوز للحفاظ على آماله في الحصول على المركز الرابع المؤهل إلى مُنافسات دوري أبطال أوروبا في الموسم المُقبل.

بينما على الجانب الآخر يخوض إنتر ميلان إلى هذا الصدام بثقة عالية، بعد أن أنهى ما يقرب من عقد من هيمنة يوفنتوس على الدوري الإيطالي. سيسعى النيرازوري الآن إلى إخراج اليوفي من حسابات دوري الأبطال.

في لقاء الدور الأول بين الفريقين هذا الموسم، فاز إنتر ميلان على يوفنتوس 2-0، حيث سجل أرتورو فيدال ونيكو باريلا في الشباك.

انتقم يوفنتوس في نصف نهائي كأس إيطاليا، بفوزه على بطل الكالتشو 2-1 في مجموع المباراتين. سيحتاج البيانكونيري إلى المزيد من الشيء نفسه للحفاظ على آمالهم في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

هناك العديد من اللاعبين النجوم في كلا المعسكرين. لذلك ستكون هناك معارك رئيسية وفيرة يمكن أن تحدد نتيجة هذه المواجهة. في هذا التقرير، دعنا نلقي نظرة على 5 معارك ثنائية بين نجوم يوفنتوس وإنتر ميلان.

5- أدريان رابيو وويستون ماكيني (يوفنتوس)- مارسيلو بروزوفيتش ونيكو باريلا (إنتر ميلان)

كان الإبداع من خلال الوسط مشكلة ليوفنتوس هذا الموسم. لكن أدريان رابيو يدخل هذه المباراة بروح معنوية عالية بعد عرضه الرائع أمام فريق ساسولو في الجولة الماضية. كان ويستون ماكيني أحد ألمع نجوم يوفنتوس هذا الموسم، وسيعتمد عليه المدرب أندريا بيرلو لتسليم الكرات أمام إنتر ميلان.

ومع ذلك فإن كلا اللاعبان سيتوقفان عن العمل، لأن أنطونيو كونتي عادة ما يثقل كاهل خط وسطه. يعمل نيكولو باريلا كحلقة وصل بين خط الوسط والهجوم، بينما يقوم مارسيلو بروزوفيتش بدرع الدفاع.

لذا، من المتوقع أن هذه الثنائيات سوف تكون نقطة تحول كبير في هذه الموقعة الحاسمة بين الفريقين.

4- أليكس ساندرو (يوفنتوس)- أشرف حكيمي (إنتر ميلان)

يمكن أيضًا خسارة المباراة أو الفوز بها على الأجنحة، لذا سيكون لظهيري الفريقين دور محوري يلعبونه يوم السبت.

بالنسبة ليوفنتوس، يلعب أليكس ساندرو دور المخرج الرئيسي للهجوم في الجهة اليسرى، لذلك يجب أن يكون البرازيلي في قمة مستواه لتقييد حكيمي بشكل فعال.

كان لاعب ريال مدريد السابق أحد أكثر اللاعبين الذين يمكن الاعتماد عليهم تحت قيادة كونتي هذا الموسم. لعب أدائه المتميز في الجهة اليمنى دورًا رئيسيًا في مساعدة إنتر ميلان على الفوز بلقب الدوري الأول منذ أكثر من عقد.

يحب حكيمي التقدم إلى الأمام للانضمام إلى الهجمات، وعلى الرغم من أنه لا يزال أمامه مجال للتحسين، إلا أنه أصبح بالفعل واحدًا من أهم اللاعبين في الدوري الإيطالي هذا الموسم.

وفي الوقت نفسه، فإن أليكس ساندرو هو الأكثر دقة، ولكن سيتعين عليه أن يوازن بشكل فعال بين واجباته الهجومية والدفاعية لتقليل خطورة النجم الدولي المغربي.

3- دانيلو دامبروسيو (إنتر ميلان)- كريستيانو رونالدو (يوفنتوس)

أبقى كريستيانو رونالدو بمفرده تقريبًا على حظوظ يوفنتوس في البحث عن المراكز الأربعة الأولى. لذلك من المتوقع أن يقدم عرضًا رائعًا آخر، هذه المرة أمام إنتر ميلان.

اللاعب الذي سيُتهم على الأرجح بإيقاف خطورة صاروخ ماديرا هو دانيلو دامبروسيو. يجب أن يكون في أفضل حالاته ليحافظ على هدوء رونالدو، الذي يقود حاليًا سباق الهدافين في الكالتشيو.

أظهر يوفنتوس ولعه بالتمريرات العرضية في الأسابيع الأخيرة، وهو ما يلعب لصالح نقاط قوة كريستيانو رونالدو. هذه منطقة قد يعاني فيها دانيلو دامبروسيو.

قد يؤدي افتقار مدافع إنتر ميلان إلى السرعة إلى تفوق رونالدو عليه. لكن نشر كونتي للدفاع المكون من ثلاثة لاعبين يعني أن ميلان سكرينيار يمكن أن يوفر غطاءً لدامبروسيو.

2- ألفارو موراتا (يوفنتوس)- ستيفان دي فريج (إنتر ميلان)

لم يُقدم ألفارو موراتا المستويات المُنتظرة منه هذا الموسم، مما جعله يخرج من تشكيلة يوفنتوس الأساسية. ومع ذلك، مع الكثير من التركيز على نتيجة هذه المباراة ضد إنتر ميلان، من المرجح أن يعزز أندريا بيرلو قوته الهجومية للضغط على خط الدفاع الضيوف المكون من ثلاثة لاعبين.

تكمن قوة موراتا في براعته في اللعب الهوائي، لكن اللاعب الإسباني الدولي مُبدع أيضًا في تأجيل اللعب والعمل كقائد فعال لكريستيانو رونالدو.

في كلتا الحالتين، يجب أن يكون ستيفان دي فريج على مستوى مهمة مراقبة لاعب تشيلسي السابق.

كان دي فريج، بلا شك، أحد المدافعين البارزين في دوري الدرجة الأولى الإيطالي هذا الموسم. لذلك سيعتمد كونتي عليه لتقديم مستوى جيد وإيقاف خطورة هجوم اليوفي في هذه المباراة.

1- روميلو لوكاكو (إنتر ميلان)- جورجيو كيليني وماتيس دي ليخت (يوفنتوس)

إذا كان يوفنتوس يأمل في الحصول على أي شيء من مباراته ضد إنتر ميلان، فسيتعين عليه الحد من خطورة الدبابة البلجيكية روميلو لوكاكو.

لم يكن اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا أقل من كونه استثنائيًا منذ وصوله إلى سان سيرو. لقد قدم مستويات رائعة للغاية تحت الإدارة الذكية لأنطونيو كونتي.

في هذا الصدد، قد يناضل جورجيو كيليني ضد لوكاكو، حيث لا يمتلك قائد يوفنتوس السرعة اللازمة للحد من خطورة نجم فريق لمانشستر يونايتد الإنجليزي السابق.

ومع ذلك، فإن يوفنتوس سيعتمد على خبرة كيليني وطاقة ماتيس دي ليخت الشابة للحفاظ على هدوء نجم إنتر ميلان في هذه المباراة.