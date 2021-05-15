اتفاق لشراء رودريغيس ولور فريق تيمبروولفز

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نيويورك : توصّل أفضل لاعب في الدوري الأميركي للبيسبول سابقا أليكس رودريغيس ورجل الأعمال مارك لور إلى اتفاق لشراء مينيسوتا تيمبروولفز المشارك في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين "أن بي ايه"، بحسب ما أعلن الفريق الجمعة. ويتضمّن الاتفاق الذي يحتاج لمصادقة رابطة الدوري، أيضا شراء فريق السيدات مينيسوتا لينكس.

قال تيمبروولفز في بيان "توصل غلن تايلور إلى اتفاق مع مارك لور وأليكس رودريغيس في ما يتعلق بمستقبل وملكية تيمبروولفز ولينكس".

وستمنح الصفقة البالغة قيمتها بحسب تقارير 1,5 مليار دولار، 50% من حصة النادي الذي يملكه تايلور منذ 1995، لكل من رودريغيس ولور.

رودريغيس (45 عاما) الذي حاول سابقا شراء نادي نيويورك ميتس، اوقِف كامل موسم 2014 لانتهاكه قواعد المنشطات في الدوري. أقرّ في 2014 تعاطي مواد محظورة من عيادة بيوجينيسيس بعد أن نفى ذلك علنا. تلقى بداية عقوبة ايقاف غير مسبوقة لـ211 مباراة، تم تخفيضها لاحقا إلى 162 مباراة، ثم اعتزل بعد نهاية موسم 2016.

وفشل مينيسوتا (22 فوزا و48 خسارة) بالتأهل هذا الموسم إلى الادوار الاقصائية من الدوري، محتلا المركز 13 من أصل 15 ناديا في المنطقة الغربية.

بلغ الناي الذي تأسس عام 1989، البلاي اوف مرة يتيمة منذ 2004، بخسارته أمام هيوستن روكتس في الدور الاول عام 2018.