شكرا لقرائتكم خبر عن هداية ملاك: الزواج لم يؤثر على مستواى.. والمقابل المادى سر اختفاء المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هداية ملاك أول لاعبة مصرية تتوج بميدالية أولمبية فى التايكوندو، وهى برونزية أولمبياد ريو دى جانيرو 2016، وتستعد حالياً للمشاركة فى أولمبياد طوكيو، بالإضافة إلى التتويج بالكثير من الميداليات فى مسيرتها مع التايكوندو. حرص الخليج 365 على محاورة اللاعبة لمعرفة آخر الاستعدادات للدورة الأولمبية المقبلة، وتوقعاتها، وانتمائها الكروى، وتجربتها مع كورونا، وحياتها بعد الزواج، فكان معها الحوار التالى.. متى بدأت ممارسة التايكوندو؟

متى بدأت ممارسة التايكوندو؟ ابتديت كان عندى 7 سنين تقريبا، وبدايتى كانت فى نادى الصيد. لماذا اخترتى هذه اللعبة بالتحديد؟

لماذا اخترتى هذه اللعبة بالتحديد؟ أخى كان يلعب وكان جيدا جدا، وكنت باتفرج عليه فى التمرين لحد ما عجبتنى اللعبة وابتديت اتمرن وقتها .

ما اهم البطولات التى حققتيها؟ وما اقربها الى قلبك؟

الحقيقة البطولات كتير ها يبقى صعب أقولها كلها، لكن أقربها إلى قلبى ميدالية الدورة الأولمبية ريو 2016، وذهبية بطولة العالم للجامعات 2012، وذهبية ثم برونزية بطولة العالم العسكرية فى دورتين متتاليتين، وبرونزية كأس العالم للفرق مع منتخب فرنسا (مصر ما كانتش مشاركة)، غير ميداليات حققتها فى دورتين متتاليتين البحر الأبيض المتوسط، ودورة التضامن الإسلامى ودورة الألعاب الأفريقية ودورة الألعاب العربية وبطولات إسبانيا وأمريكا وأوكرانيا وفرنسا وكرواتيا والنمسا وبولندا وهولندا.. وغيرها.

ما أصعب موقف تعرضتى له فى البطولات؟

أصعب مواقف بتبقى الإصابات وساعات ممكن تمنعنى فى استكمال المباراة أو حتى ألعب بارتياح وبيبقى إحساس صعب جدا لأنه بيوقف كل الإعداد والمجهود اللى بيتعمل قبل الإصابة.

هل اللعبة مكلفة ماديا؟

حاليا مكلفة جدا، خصوصا لو اللاعب عايز ينافس ويبقى له ترتيب عالمى، غير الأدوات اللى بقت إلكترونية ومكلفة جدا ولازم اللاعب يتمرن ويلعب بيها.

ما دور الاتحاد والشركة الراعية فى توفير متطلبات اللعبة؟

الاتحاد هو الجهة المنظمة والمشرفة على اللعبة من كل النواحى، من أول البطولات المحلية والأجندة الدولية واختيار لاعبى المنتخبات والأجهزة الفنية لها والمعسكرات ثم المشاركات الدولية، والشركة الراعية مهمتها التنسيق مع الاتحاد فى مصلحة اللاعب وملء الفراغات فى التمويل اللى مفيش فيها تمويل حكومي للمعسكرات والبطولات الدولية اللى ممكن اللاعب يكون محتاج يشارك فيها ....ده غير ان الشركة الراعية بتنسق للاعب كل حاجة من اول توقيتات السفر والاقامه والاعاشه وتوفير رعاة وادارة كمان الملف الاعلامى للاعب .

كيف تستعدين للأولمبياد؟

انضممنا فى معسكر مغلق منذ شهرين تقريبا سافرنا من خلاله لبطولتين فى أوروبا وعندنا إعداد حاليا بمعسكرات مشتركة فى شرم الشيخ مع فرق أوروبية وهانسافر معسكر تانى خلال شهر مايو قبل ما نشارك فى بطولة افريقيا برضه آخر مايو الحالى إن شاء الله.

تأجيل الأولمبياد العام الماضى إيجابي أم سلبى؟

الاثنين، سلبى لأن رياضيين كتير بيوقفوا أى حاجة فى حياتهم انتظارا للأوليمبياد، لكن إيجابى فى أنها فترة إضافية لإعداد أفضل والتجهيز للمنافسة.

حدثينا عن الإصابة بالكورونا وكيف تم التعامل معها؟

الحمد لله تعبت شوية أول أسبوع، لكن بعدها التحسن كان تدريجيا لحد ما المسحة بقت سلبية بعد حوالى 3 أسابيع عزل فى البيت.

وماذا عن التوفيق بين دور الزوجة واللاعبة من حيث الارتباط بالتدريبات والمعسكرات؟

الحمد لله زوجى رياضى هو كمان ومثل مصر دوليا ، فهناك تفاهم مشترك بخصوص اى تدريبات او معسكرات او سفر للبطولات ...

هل الزواج أثر على استعدادك للاولمبياد؟

ما كانش فيه تأثير خالص، لأن فترة الكورونا السنة اللى فاتت وقفت كل حاجة بشكل كبير ، ومع ذلك انا ما وقفتش تدريب خالص حتى لما المنتخب اضطر يوقف تدريب ، والشركة الراعية ساعدتنى انها وفرت لى كل احتياجات التدريب فى البيت .

يتردد ان هداية تراجع مستواها بعد ريو دى جانيرو بسبب الارتباط والزواج، ،ما تعليقك؟

مع ان انا لا أفضل على الإطلاق الكلام فى اى امور شخصية تخصنى او تخص اى شخص تانى ، لكن ترتيبى الدولى قفز اكثر من 50 مركز بعد الاوليمبياد ومتهيألى ده رد كافى ، لكن مهم عدم الخلط بين اللعب وزن أعلى وده كان حتمى بعد ريو 2016 لأن كان بقالى 6 سنين من وانا عندى 17 سنه بألعب فى نفس الوزن وطبعا ده مش طبيعى ، وده استدعى ان ترتيبى يتغير تماما لان النظام الدولى لا يحتفظ بنفس الترتيب لو غيرت الميزان ، بعد ما كان رقم 3 على العالم فى وزن 57 كجم .

ما الاكلة التى تتميزين فى طبخها؟

الحمد لله باعرف اعمل اكل كتير لانى اضطريت اعيش لوحدى خارج مصر فترات طويلة ، ومع ان دى مش احسن حاجة اكيد لكن اتعلمت اعمل اكل كتير اضطراريا ..

هل تتابعين مباريات كرة القدم؟ وما هو انتماؤك الكروى؟

للأسف ماعنديش وقت خالص اتابع كرة القدم او اى رياضة تانية ، لأن من ساعة ما لعبت فى المنتخب الاول سنه 2011 ، ما بقاش فيه وقت خالص اعمل اى حاجة ولا حتى اشوف اهلى واصدقائى ....لكن لو اتفرجت بيبقى مباريات ليفربول علشان معاهم محمد صلاح .

كيف ترى احتراف محمد صلاح؟وهل تواصل معك من قبل؟

اكيد كلنا بنفتخر ب محمد صلاح ، مش بس بأداؤه العالى وانجازاته الغير مسبوقه فى تاريخ كرة القدم المصرية، لكن كمان بمسيرته الاحترافية وازاى كان سفير للبلد فى كل مكان لعب فيه ...ما حصلش تواصل من قبل لكن اتقابلنا قبل كده اثناء تصوير اعلان ترويجى تبع وزارة الشباب و الرياضة .

من وجهة نظرك هل يحصل لاعبى الألعاب الاخرى وانتى منهم علي نفس الشهرة والاضواء للاعبى الكرة ؟

اكيد مش بنحصل ولا على شهرة ولا على اضواء وان كنت انا ( واعتقد رياضيين كتير يتفقوا معايا ) ما يفرقش اوى معايا ده بقدر ما يفرق معايا انى اقدر ألعب دولى بسهوله وانه يبقى فيه تمويل اقدر من خلاله اشترك فى معسكرات ترفع من مستوايا الفنى والبدنى، ثم بطولات بعد كده ...واكيد يفرق مع رياضيين كتير ان يبقى فيه مقابل يغطى الرياضى لو حصل له اصابة او لا قدر الله اضطر يبطل اللعبة لاى سبب او حتى لو اعتزل ، لأن الرياضى الدولى فى الألعاب غير كرة القدم لازم يكون محترف علشان ينجح ويقدر ينافس الرياضيين اللى زيه بره مصر اللى بيبقوا كلهم محترفين ، لكن الفرق ان عندنا خارج كرة القدم الإحتراف بيكون بدون مقابل .

ما سبب عدم احتراف لاعبات فى الرياضات الفردية عامة والتايكوندو خاصة ..

زى ما قلت قبل كده ، مافيش مقابل مادى من اى نوع للرياضى المحترف خارج الألعاب الجماعية وبالتالى لفظ الإحتراف بيبقى منقوص ، فالرياضي سواء لاعب او لاعبة لو محتاج تمويل او عايز حتى يصرف على نفسه بعد ما يخلص دراسة ، مش ها يقدر يبقى محترف الا لو عنده مصدر دخل منتظم ومؤمن ودائم ...

توقعاتك لاداء هداية ملاك الأولمبياد ؟ وما الميدالية المتوقعة؟

مافيش توقعات فى رأيى لاى رياضى فى الدورة الاوليمبية وخصوصا فى الألعاب الغير رقمية ؛ لأن المتغيرات كثيرة جدا ومعقده خصوصا مع الكورونا وحجم المنافسه مع أفضل لاعبين فى العالم وقرعة المباريات والتحكيم وطبعا قبل اى حاجة توفيق ربنا .

ماذا تحتاج هداية ملاك لتحقيق ذهبية اولمبية؟

الدعاء ان ربنا يبعد عنى الاصابات و يوفقنى ...والتوفيق باذن الله ..الحمد لله دى المشاركة الثالثة على التوالي لى فى الدورات الاوليمبية ، باحمد ربنا جدا على الشرف ده ، لكن الطموح فى تحقيق ميدالية ده حلم اى رياضى مش انا بس ...ربنا يوفق كل الرياضيين المصريين ان شاءالله.