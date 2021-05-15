شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. تعادل سلبي بين سيراميكا وسموحة فى الدور الأول للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف سيراميكا نظيره سموحة فى الخامسة عصر اليوم، السبت، باستاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها سيراميكا بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على بيراميدز برباعية مقابل هدفين فى الجولة الأخيرة للمسابقة، فيما فاز سموحة على وادى دجلة بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.



ترتيب سيراميكا وسموحة في جدول الدوري ترتيب سيراميكا وسموحة في جدول الدوري ويحتل سيراميكا المركز السادس فى جدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة جمعها من 21 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 9 مواجهات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 28 هدفاً وتلقت شباكه 24.

فيما يحتل سموحة المركز الخامس برصيد 31 نقطة بعدما خاض 21 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 13 مباراة وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 31 هدفاً وتلقت شباكه 23.



مواجهات سموحة وسيراميكا مواجهات سموحة وسيراميكا

التقى الفريقان مرة واحدة فقط وكانت في الدور الأول لدوري هذا الموسم وانتهت المباراة بالتعادل السلبي فى اللقاء الذى أقيم باستاد الإسكندرية فى الجولة الخامسة للمسابقة في 2 يناير 2021.



ضياء السيد يطالب بمواصلة نغمة الانتصارات ضياء السيد يطالب بمواصلة نغمة الانتصارات وطالب ضياء السيد المدير الفني لسيراميكا لاعبيه بمواصلة نغمة الانتصارات بعد العرض المميز الذى قدمه الفريق أمام بيراميدز مشدداً على ضرورة الحذر من قوة فريق سموحة هذا الموسم الذى لم يخسر سوى مباراتين هذا الموسم.