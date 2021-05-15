شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. فرح العايدى لاعبة الطائرة: هوايتى الرسم ونجمى المفضل آسر ياسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة و صالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى "فرح العايدى" لاعبة الكرة الطائرة فى النادى الأهلى والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب كما أنها تتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

الرسم.

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟

مش بعرف أطبخ.

من نجمك المفضل؟

آسر ياسين.

من مطربك المفضل؟

عمرو دياب.

لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى أيه؟

عمرى ما فكرت أكون حاجة غير رياضية.

لما تتعاكسى فى الشارع.. ممكن تستخدمى العنف أم لا؟

لأ بتجاهل المعاكسات.

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟

مفيش حد معين.

بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال.

تفضلين الزواج من شخص رياضى ولا مش شرط؟

الأفضل يكون رياضى.