شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. القيعي يروى حكاية ضم "البرنس" للأهلى بـ50 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات.

روى المهندس عدلى القيعى، مستشار مجلس الأهلى للتعاقدات، كواليس ضم طاهر الشيخ للقلعة الحمراء قبل سنوات، وقال القيعى فى تصريحات سابقة، "كنت فى زيارة لشقيقى فى الإسكندرية، والذى كان يرتبط بطاهر الشيخ، وفى تلك الزيارة شاهدت الشيخ وتحدثت معه عن انضمامه للنادى الأهلى، رغم اعتراض حاد من شقيقه حازم المنتمى لنادى الزمالك".

وأضاف القيعى، "أتذكر أن شقيق طاهر الشيخ قال له وقتها "اوعى يا طاهر يكون عايزك تروح الأهلي".

وتابع عدلى القيعي، "عرضت الأمر على المايسترو صالح سليم، وقلت له هناك لاعب جيد، وهو فى الـ18 من عمره، واسمه طاهر الشيخ ويلعب فى النادى الأوليمبى السكندري والمنتخب الأول".

وأشار القيعى إلى أن الشيخ كان لاعبا جيدا وله "أستايل" لدرجة أطلق عليه الناقد الكبرى الراحل نجيب المستكاوى لقب "البرنس".

القيعى أشار إلى أنه ذهب هو والفريق مرتجى رئيس مجلس إدارة النادى الأهلي إلى عبد العزيز سالم، رئيس مجلس إدارة النادى الأوليمبي، وطلب شراء اللاعب، فرد عليهم بقوله الاستغناء عن اللاعب مقابل 50 ألف جنيه وتمت الصفقة وقتها وكانت بداية طاهر الشيخ مع الأهلى موسم 1974- 1975.